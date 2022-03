UPSC: सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में डिसीप्लीनरी अप्रोच क्या है? यहां समझें

UPSC Preparation Tips In Hindi What is the disciplinary approach: आप सिविल सेवक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, न कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए. यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ताकि आप अपने पढ़ने के तरीके को परीक्षा के अनुकूल ढाल सकें. ऐसा न कर पाना ही वह सबसे प्रमुख कारण होता है, जो पाँच-पाँच, छः-छः साल की जी-तोड़ कोशिश करने के बाद भी युवाओं को सफल नहीं होने देता. उनका सारा जोर विषय को रट डालने पर होता है. ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर होता है.