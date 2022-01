UPTET 2021 Updates: क्या दो परीक्षाओं के स्थागित होने के बाद अब UPTET भी स्थगित होगी

UPTET 2021 Updates: यूपीटीईटी 2021 परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित होगी (UPTET Exam Date). ये परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होने वाली थी. लेकिन परीक्षा वाले दिन ही यूपीटीईटी पेपर लीक (UPTET Paper Leak) हो जाने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों के 21 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है. 23 जनवरी को UPTET 2021 परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. जिसमें पहले शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक जबकि दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5:00 बजे तक होगी. लेकिन यूपी में दो बड़े पेपर बढ़ते कोरोना की वजह से स्थगित किए गए हैं, इसलिए इस एग्जाम के लिए यूपीटीईटी 2021 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी यूपीटीईटी (UPTET) की ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर अपनी नजर बनाकर रखें.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 से 31 जनवरी 2022 तक प्रस्तावित पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है. यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने का फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया है. कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण प्रतियोगी परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे. यूपी पीएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन अब 23 से 27 मार्च तक किया जाएगा.

यूपीएसएसएससी (UPSSSC Exam) द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला (एएनएम) के 9212 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित होनी थीं (Exams in 2022). लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई है (Coronavirus In UP). ऐसे में यूपीटीईटी परीक्षा 2021 (UPTET 2021) के सफल आयोजन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

