Scholarship: इस राज्य ने की स्कॉलरशिप की घोषणा, 9वीं-10वीं के छात्र करें अप्लाई

नई दिल्ली (UP Scholarship, UP Pre Matric Scholarship). भारत में हर साल करोड़ों की संख्या में बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन कई बार आर्थिक कारणों से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है. उत्तर प्रदेश के किसी भी छात्र को आर्थिक कारणों से स्कूल न छोड़ना पड़े, इसके लिए सरकार उन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप (UP Pre Matric Scholarship) देती है.

उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं-10वीं के स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 7 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं (UP Pre Matric Scholarship Last Date). जानिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए क्या योग्यता चाहिए और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी (UP Pre Matric Scholarship Form).

