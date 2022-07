WBJEE ANM, GNM answer key 2022: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने जारी की WBJEE ANM और GNM 2022 की आंसर की

WBJEE ANM, GNM answer key 2022: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने WBJEE ANM और GNM 2022 एग्जाम्स की आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदक जारी की गई उत्तर कुंजी के खिलाफ 17 जुलाई तक 500 रुपये प्रति चुनौती फीस देकर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं.-“View and Claim OMR Recorded Response for ANM(R) and GNM 2022 (Till 17.07.2022 11.59 PM)” पर क्लिक करें.-अपने लॉगिन डिटेल सबमिट करें.-उत्तर कुंजी जांचें और डाउनलोड करें.-भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

WBJEE ANM और GNM-2022 OMR-आधारित परीक्षाएं 12 जून (रविवार) को दो शिफ्ट्स में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे और दूसरी दोपहर 2.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक थी.

पश्चिम बंगाल के विभिन्न संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दो (2) साल के सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी (संशोधित) पाठ्यक्रम और तीन (3) साल के सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई.

ऑफिशियल नोटिस यहां करें चेक

आंसर की चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

