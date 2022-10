BTech या BE में से इंजीनियरिंग के लिए कौन सी डिग्री बेहतर, जानें दोनों में फर्क

BTech vs BE: इंजीनियरिंग में करियर बनाने वाले 12वीं के बाद बीटेक या फिर बीई कोर्स करते हैं. बीटेक यानि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई यानि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. बीई और बीटेक के बीच का फर्क खास तौर पर यही है कि बीई थ्योरिटिकल है और बीटेक प्रैक्टिकल है. दोनों ही डिग्रियों की समान मान्यता है. यदि बीटेक के लिए वैकेंसी निकलती हैं तो बीई वाले भी आवेदन कर सकते हैं. दोनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स ME, MBA, MSC, M.TECH, MS भी कर सकते हैं जानिए दोनों के बीच फर्क और समानता.

समानता

-दोनों ही चार साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं.-12वीं के बाद जेईई मेन या कोई और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा से दाखिला मिलता है.

बीटेक और बीई की डिग्री में मुख्य अंतर

1 -बीटेक के कोर्स का सिलेबस स्किल ओरिएंटेड होता है. इसमें प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है.-बीई में थ्योरी और फंडामेंटल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है.2 -बीई में इंजीनियरिंग के पहलुओं पर गहराई से पढ़ाई होती है.-बीटेक में साइंस के टेक्निकल पहलुओं व एप्लीकेशंस की पढ़ाई पर फोकस रहता है.3 -बीटेक में इंटर्नशिप व इंडस्ट्री से साथ संपर्क जरूरी होता है.-बीई कोर्स में इंडस्ट्रियल विजिट्स जरूरी हिस्सा नहीं माने जाते.4- बीटेक की डिग्री टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड.– बीई की डिग्री नॉलेज ओरिएंटेड है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

जिस तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स को बीए कहते हैं उसी तरह बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को बीई डिग्री का नाम दिया जाता है. बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग डिग्री को बीटेक कहते हैं.

आईआईटी व एनआईटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स- बीटेक की डिग्री देते हैं.बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट- बीई की डिग्री देता है.

ये भी पढ़ें-UPPSC PCS Exam: ये है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, जानें योग्यता, पेपर पैटर्न और पदIndian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी