CBSE बोर्ड का भी आ गया रिजल्ट, जानिए CUET से कहां कहां मिलेगा एडमिशन

admission on the basis of CUET: शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी प्रोग्राम में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी 2023) के जरिए होने हैं. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) देश भर के सभी उम्मीदवारों को एक मंच और समान अवसर प्रदान करेगा. ये सिंग्ल परीक्षा उम्मीदवारों को आउटरीच कवर करने और विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगी. CUET के जरिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेगा.

CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर CUET में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की डिटेल दी गई है. इस लिस्ट के मुताबिक जहां जहां CUET से एडमिशन मिलेगा, उन यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं. इन यूनिवर्सिटी को 5 हिस्सों में बांटा गया है. जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अन्य यूनिवर्सिटीज हैं.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय,

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय

नागालैंड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, विश्वभारती विश्वविद्यालय.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की डिटेल के लिए यहां पर cuet.samarth.ac.in क्लिक करें.

