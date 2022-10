बिना NEET एग्जाम के इन मेडिकल कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ें डिटेल

MEDICAL COURSE WITHOUT NEET: साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अगर मेडिकल फील्ड की मुख्य स्ट्रीम में जाने की चाह रखते हैं तो जाहिर सी बात हैं नीट क्वालीफाई करने के बाद ही इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. लेकिन इससे हटकर बिना NEET एंट्रेंस एग्जाम पास किये भी मेडिकल फील्ड (WITHOUT NEET MEDICAL COURSE ) में करियर बना सकते हैं. चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे कई कोर्स हैं जिन्हें करके इसमें करियर बनाने के सपने को पूरा किया जा सकता है. इन डिग्री कोर्स का समय 3 से 5 साल है. कोर्स को पूरा करने के बाद कैंडिडेट मेडिकल फील्ड में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं.

कोर्स की योग्यता

बिना NEET के अगर मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ योग्यता कैंडिडेट में होनी अनिवार्य हैं जो इस तरह से हैं .कैंडिडेट को मेडिकल कोर्स के लिए मांगे गए प्रतिशत से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए.प्रतिभागी ने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की पढ़ाई की हो .

कौन से कर सकते हैं मेडिकल कोर्स

फॉर्मेसी- फॉर्मेसी का पेशा चिकित्सा यानि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है. जो लोग बिना नीट एग्जाम पास किये मेडिकल में जाने की चाह रखते हैं वे बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं .इसे बी फार्मा के नाम से भी जाना जाता है . यह तीन वर्ष की स्नातक डिग्री है . इसमें कैंडिडेट को मेडिकल केमिस्ट्री , औद्योगिक फॉर्मेसी , ड्रग सेफ्टी आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाती है . कोर्स को पूरा करने के बाद कैंडिडेट सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में करियर बना सकते हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद कैंडिडेट ड्रग टेक्निशयन , केमिकल टेकनीशियन , हेल्थ इंस्पेक्टर , फार्मेसिस्ट आदि की प्रोफाइल मिलती है.

फिजियोथेरपिस्ट

फिजियोथेरपिस्ट की पढ़ाई भी कैंडिडेट को बिना नीट किये मेडिकल कोर्स करने के विकल्प देती है .इसमें साइंस स्टूडेंट्स 12वीं पास के बाद बैचलर ऑफ़ फिजियोथेरपिस्ट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इसमें डायरेक्ट और एंट्रेंस दोनों तरह से दाखिला लिया जा सकता है . यह कैंडिडेट की पसंद पर निर्भर करता है. इसमें बिजली यांत्रिक, एक्ससरसाइज की ट्रिक्स, एनर्जी और यांत्रिक उपकरणों की मदद से रोगी के इलाज करने की पढ़ाई कराई जाती है. कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट फिटनेस क्लिनिक, विशेष ट्रेनिंग स्कूल और मल्टीनेशनल कंपनी हॉस्पिटल में , सरकारी और निजी विभाग में एक फिजियो थेरेपिस्ट के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं. यह क्षेत्र बिजनेस का मौका भी देता है.

एनिमल साइंस

एनिमल साइंस को वेटनरी साइंस भी कहते हैं. यह फील्ड पशु चिकित्सा से सम्बंधित डाइग्नोसिस और रोगों के उपचार से संबंधित है. 12वीं के बाद इस कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है. इसमें बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस की डिग्री हासिल की जा सकती है. यह डिग्री 5.5 साल में पूरी होती है. कोर्स खत्म करने के अंतिम छह महीने में एनिमल साइंस में इंटर्नशिप की जा सकती है. जिसमें पशु चिकित्सा की जानकारी दी जाती है . कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट एनिमल सर्जन, वेटेनरी मेडिकल असिस्टेंट , वेटेनरी फार्माकोलॉजिस्ट आदि प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं. इसमें अच्छी सैलरी और अच्छा प्रमोशन भी मिलता है.

मनोवैज्ञानिक

मनोवैज्ञानिक या साइक्रेटिस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है. इसमें 12वीं के बाद बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी की डिग्री कैंडिडेट हासिल कर सकते हैं. यह तीन साल की स्नातक डिग्री है. जिसमें मानव मस्तिष्क विज्ञान, मानव मनोविज्ञान , चाइल्ड मनोविज्ञान ,सामाजिक व्यवहार आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है . पढ़ाई पूरी करने के बाद कैंडिडेट एक हेल्थ एक्सपर्ट और साईकराईटिस्ट के तौर पर सरकारी और निजी हॉस्पिटल में , जिम में , क्लिनिक में , सरकारी एजेंसी में जॉब पा सकते हैं .

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट

यह एक नया फील्ड है. नया होने के बावजूद कैंडिडेट को इसमें करियर के अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. इस कोर्स में कैंडिडेट बैचलर ऑफ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री हासिल कर सजते हैं . इस कोर्स की डिग्री 4.5 साल है. कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट एनजीओ और निजी हॉस्पिटल या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं .इस कोर्स के अंतर्गत कैंडिडेट व्यायाम, कार्यात्मक प्रशिक्षण आदि का काम करते हैं.