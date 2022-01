XAT Result 2022: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट घोषित, इस Direct Link से करें चेक

XAT Result 2022: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ओर से जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 (XAT Exam 2022) का रिजल्ट घोषित (XAT Result 2022) कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in के जरिए अपने परिणाम चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी 2022 को हुआ था.

परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित केंद्रों पर हुई थी. जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन 2 जनवरी 2022 को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.40 तक किया गया था. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जल्द ही संस्थान की ओर से प्रवेश संबंधी सूचना जारी की जाएगी.परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 150 से अधिक प्रबंधन संस्थानों में MBA के लिए प्रवेश ले सकेंगे.

XAT Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Click here to download the XAT 2022 Scorecard के लिंक पर क्लिक करें.3.लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे XAT आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें.4.आपका XAT 2022 स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

