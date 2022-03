Me Too को लेकर साउथ एक्टर Vinayakan ने दिया विवादित बयान, कहा- 'मुझे नहीं पता ये क्या है?'

तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और म्यूजिक कंपोजर विनायकन (Vinayakan) ने मीटू को लेकर विवादित बयान दिया है. वो इन दिनों फिल्म ‘Oruthee’ के प्रमोशन में बिजी हैं. उन्होंने इस दौरान मीडिया को कॉन्ट्रोवर्सियल बयान (Controversial Statement on Me too) दे दिया है, जिसकी इंटरनेट पर खुब चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि ‘उन्हें मीटू को लेकर कोई आइडिया नहीं है. इसका क्या मतलब है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर महिलाओं से सेक्स के लिए पूछना मीटू है तो वो ऐसा करना जारी रखेंगे’.

विनायकन ने कहा, ‘मीटू (Me Too) क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं पता. क्या ये एक लड़की पर निर्भर है?. मैं जानना चाहता हूं.अगर मैं किसी महिला के साथ सेक्स करना चाहूं तो क्या होगा? मैंने अपने जीवन में 10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. मैंने उस सभी 10 महिलाओं से पूछा था कि क्या वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहेंगी? मैं उनसे अभी भी पूछूंगा कि क्या वो इसे ही मीटू कहते हैं. कोई महिला मुझसे यहां पूछने नहीं आई है’.

इसके अलावा एक्टर ने अन्य सुपरस्टार्स और उनके प्रशंसकों पर भी कटाक्ष किया. विनायकन ने कहा, ‘प्रशंसक बेवकूफ हैं अगर ऐसा फैंस सोचते हैं तो कोई भी फिल्म जीत या हार नहीं सकती है.’ एक्टर ने आगे कहा, ‘कुछ नहीं होने वाला है यहां क्योंकि फैंस सोचते हैं कि वो मूर्ख हैं.’

ओरुथी को पहले Thee नाम दिया गया था. ये एक मलयालम ड्रामा फिल्म है. इसे वी के प्रकाश द्वारा निर्देशित किया गया है. इस फिल्म से एक्ट्रेस नव्या नायर ने एक्टिंग में वापसी की थी.इस फिल्म में एक महिला की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें महिला बोट कंडक्टर होती है. इसमें दृश्या दिनेश, केपीएसी ललिता (जिनका हाल ही में निधन हो गया) और विनायकन ने अहम भूमिका निभाई थी.