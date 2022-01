Samantha ने Naga Chaitanya से तलाक वाले पोस्ट को डिलीट करने के बाद शेयर किया VIDEO, दिया नई शुरुआत का मैसेज

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं. क्योंकि, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से पूर्व पति से तलाक लेने के ऐलान का पोस्ट डिलीट कर दिया है जिस वजह से उनके फैंस काफी खुश हैं. तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये दोनों फिर से एक हो जाएं लेकिन वहीं नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) के अकाउंट पर अब भी अलगाव का पोस्ट है. उन्होंने उसे डिलीट नहीं किया जबकि सामंथा ने इसे अपने पेज से हटा दिया है. उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का क्या कारण हैं इसका अभी तक नहीं पता है. हालांकि, पोस्ट को हटाने के बाद उन्होंने अपने कुछ नए फोटो और वीडियो शेयर किए हैं.

स्विटरलैंड में एडवेंचर करने पहुंची सामंथा

सामंथा ने अपने सोशल अकाउंट (Samantha Instagram) पर कुछ एडवेंचर्स पोस्ट शेयर किए हैं जिनमें वे किसी खूबसूरत बर्फीले मैदान में स्कीइंग करते नजर आ रही है. एक्ट्रेस इन दिनों स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने पहुंची है. उन्होंने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन के जरिए अपनी नई शुरुआत को लेकर एक मैसेज जरूर दिया है. उन्होंने लिखा, ‘वो कहते हैं अपने अहंकार को घर पर छोड़ दो..नई शुरुआत ‘स्कीइंग'(Leave your ego at home they said .. no truer words have been spoken) #newbeginnings #skiing. अभिनेत्री इस पोस्ट शानदान तरीके से स्पोर्ट्स एडवेंचर करते देखी जा सकती हैं. इस पोस्ट पर आर माधवन (R Madhwan), संमुक्ता हेगड़े, सोफी चौधरी जैसे कई सेलेब्स ने तारीफ की है.

24 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा सामंथा का ये पोस्ट

स्विटरलैंड (Switzerland) की खूबसूरत लोकेशन पर सामंथा पिछले 5 दिनों से हैं, जहां पर वे अपने आप के साथ एंजॉय कर रही हैं. पिछले दिनों एक्ट्रेस केदारनाथ की यात्रा पर अपने दोस्त संग गई थीं और उसके बाद वे गोवा में वेकेशन को एंजॉय कर चुकी हैं. अब वे विदेश के विदेशी जमी पर लाइफ के खुशनुमा मोमेंट को जी रही हैं. सामंथा की इस फोटो को 24 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और 3 हजार से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं.

2 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर छुट्टियां मना रहीं सामंथा

अभिनेत्री (Samantha Item Song) अपने करियर को पहले आइटम सॉन्ग ओ अंतावा की वजह से भी चर्चा में हैं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका स्टारर (Allu Arjun And Rashmika Mandanna) पुष्पा (Pushpa) के इस गाने को लेकर विवाद भी हुआ बावजूद इसके आइटम सॉन्ग को खूब पसंद किया जा रहा है. अभिनेत्री Shaakuntalam और Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal शूटिंग पूरी करके छुट्टियां मनाने निकली हैं और वापस आने के बाद वे यशोदा को पूरा करेंगी.