Allu Arjun- Rashmika की Pushpa ने 3 दिन में कमाए 200 करोड़, Samantha के आइटम नंबर को देखने खिचे आ रहे दर्शक

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना स्टारर (Rashmika Mandanna) ‘पुष्पा: द राइज- पार्ट I’ (Pushpa: The Rise part 1) ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस जबरदस्त छलांग लगाई है जिसमें महज तीन दिन में ही 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. E4 Entertainment के अनुसार, 7 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई फिल्म का मौजूदा टोटल कलेक्शन 173 करोड़ रुपए है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने बॉक्स ऑफिस के ताजा आंकड़े के बारे में अपने सोशल अकाउंट पर जानकारी दी है.

रमेशा बाला ने ट्विटर पर लिखा, 19 दिसंबर को समाप्त होने वाले वीकेंड पर ‘पुष्पा’ (Pushpa Box Office Collection) ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के टॉप 3 में छलांग लगाई है. मेकर्स के लिए यह एक शानदार उपलब्धि (Remarkable Achievement) है.. वहीं स्पाइडर-मैन नो वे होम- यूएसडी 587 मिलियन 2. शीप विदाउट ए शेफर्ड 2 – यूएसडी 54 मिलियन 3 जबकि पुष्पा इतने कम समय में 21 मिलियन यूएसडी कलेक्शन है.

Spider-Man No Way Home को टक्कर दे रही पुष्पा

Pushpa ने 17 दिसंबर को बड़े पर्दे पर धूम मचाई. ‘स्पाइडर-मैन नो वे होम’ (Spider-Man No Way Home) की रिलीज के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. हालांकि, टॉम हॉलैंड के स्पाइडर-मैन नो वे होम के टिकटों की बिक्री में भारी उछाल देखा गया और दर्शकों की मांग को पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे से ही शो का समय शुरू हो गया. जहां इसकी रिलीज के पहले दिन, 16 दिसंबर को भारी भीड़ देखी गई, वहीं दूसरे दिन (शुक्रवार, 17 दिसंबर) कम लोग दिखे क्योंकि फिल्म को पुष्पा से जबरदस्त टक्कर मिली है.

अल्लू अर्जुन- रश्मिका की पुष्पा के आगे पीछे रह गए ये सुपरस्टार्स

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुकुमार (Director Sukumar) कई सुपरस्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और शुक्रवार को लगभग 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. ओपनिंग डे में अल्लू अर्जुन (Pushpa Opening business) स्टार फिल्म ने पवन कल्याण की ‘वकील साब’ (46 करोड़ रुपए) को पीछे छोड़ दिया है. ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ (Spiderman No Way Home Collection Day) ने ओपनिंग में 41.50 करोड़ रुपए कमाए और विजय सेतुपति- थालापति विजय अभिनीत ‘मास्टर’ (master) ने 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं बात अगर सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत और नयनतारा स्टारर ‘अन्नात्थे’ को लेकर करें तो उसने 34.70 करोड़ रुपए की कमाई की थी जबकि अक्षय कुमार की ‘सूर्यवंशी’ ने पहले दिन 31.40 करोड़ रुपए कमाए थे. इस साल की इन सब सुपरहिट फिल्मों को सुकुमार द्वारा डायरेक्ट की गई पुष्पा ने काफी पीछे छोड़कर बॉक्सऑफिस पर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है.

Samantha के आइटम सॉन्ग ने मचाया धमाल

फिल्म में जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका के परफोर्मेंस को सहारा गया तो वहीं सामंथा रुथ प्रभु भी ‘पुष्पा: द राइज- पार्ट I’ में अपने स्पेशल आइट नंबर से दर्शकों को इप्रेस करने में कामयाब रहीं. इस गाने को लेकर विवाद भी हुआ जिसके खिलाफ आंध्रप्रदेश में एक पुरुष संगठन ने मामला दर्ज कराया है और शिकायत में सामंथा के आइटम सॉन्ग में मेल्स की गंदी सोच को दर्शाने की बात कही गई थी. बावजूद इसके फिल्म जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और थिएटर में खचाखच भीड़ नजर आ रही है.सुकुमार द्वारा निर्देशित फिल्म में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता फहद फासिल भी हैं. इनके अलावा अभिनेता सुनील, अभिनेत्री अनसूया भारद्वाज अहम रोल में हैं. मल्टी-स्टारर फिल्म को तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित पांच भाषाओं में रिलीज़ किया गया है.