Avatar The Way of Water Collection Day 4: 300 करोड़ के पार हुई 'अवतार 2'! चौथे दिन भी की जबरदस्त कमाई

नई दिल्ली. जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Wate) बॉक्स ऑफिस पर डे वन से छाई हुई है. लंबे वक्त से चर्चा रही इस फिल्म में दुनिया भर में एक अलग ही रिकार्ड बना रही है. कमाई के मामले में यह फिल्म सबसे आगे निकल चुकी है. इन्हीं सब के बीच फिल्म के चौथे दिन की कमाई का रिकार्ड सामने आ चुका है.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 18.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन अब 200 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

बता दें कि ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित एक साइंस-फिक्शन थ्रिलर है. ऐसे फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जो उत्साह है उसे देखते ही बन रहा है. 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.