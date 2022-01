Before You Die का ट्रेलर अब अनूठे अंदाज में देगा दस्तक, जानें फिल्म से जुड़ी डिटेल

मुंबईः फिल्म ‘बिफोर यू डाई (Before You Die)’ इन दिनों खूब चर्चा में है. लेकिन, मेकर्स एक बार फिर ट्रेलर को एक अनूठे तरीके से लॉन्च करने की तैयारी में हैं. फिल्म 18 फरवरी, 2022 को देशभर में रिलीज (Before You Die Release Date) की जाने वाली इस फिल्म में दर्शक पुनीत राज शर्मा और काव्या कश्यप को बतौर लीड कलाकार पहली बार देख सकेंगे. इन दोनों के अलावा फिल्म में ज़रीना वहाब, मुकेश रिषी, प्रदीप चोपड़ा, मुश्ताक खान, अरहा महाजन, बादशाह मोइत्रा, रीता दत्ता, लवकंश गर्ग जैसे कलाकार भी इस मुख्य भूमिकाओं में हैं.

सुवेंदू राज घोष (Suvendu Raj Ghosh) द्वारा निर्देशित और iLEAD फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत फिल्म के ट्रेलर के साथ ही एक अनूठे बुक कैफे को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कोलकाता के मुख्य व्यापारिक इलाके शेक्सपियर सरानी इलाके में स्थित है. इस कैफे को ‘बिफोर यू डाई’ कैफे के रूप में जाना जाएगा. गौरतलब है कि इस फ़िल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ-साथ प्रदीप चोपड़ा अपनी किताब ‘131 थिंग्स टू डू बिफ़ोर यू डाई’ से भी परिचय कराएंगे.

इस किताब का संकलन उन्होंने अपनी सहयोगी आशा सिंघवी के साथ मिलकर किया है. फिल्म के निर्मता प्रदीप चोपड़ा कहते हैं, "बिफोर यू डाई किसी कैफे में लॉन्च की जाने वाली पहली फिल्म है. इस फिल्म को लिखने के दौरान से ही मुझे गहरा जुड़ाव रहा है." बता दें फिल्म को LIFFT इंडिया अवॉर्ड्स 2022 जैसे फेस्टिवल में सम्मानित किया जा चुका है. हाल ही में 9वें नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में इस फिल्म का विशेष रूप से जिक्र भी किया गया था.

निर्देशक सुवेंदू घोष ने भी फिल्म की कास्ट के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की है. वह कहते हैं- “मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी फिल्म को इतने शानदार और प्रबुद्ध लोगों का सहयोग मिला. प्रदीप चोपड़ा और फिल्म के तमाम कलाकारों के साथ काम करने का मेरा यह अनुभव अविस्मरणीय रहा. अब मुझे फिल्म की रिलीज और दर्शकों की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है.”