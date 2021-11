Sreelekha Mitra ने किया 'Manike Mage Hithe' पर डांस, शेयर करते ही वायरल हुआ बंगाली एक्ट्रेस का VIDEO

पिछले काफी लंबे समय से श्रीलंकाई सॉन्ग ‘मानिके मागे हिते’ (Manike Mage Hithe) सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है जिसे देखो वो इस पर अपने डांस की झलक दिखा रहा है. मालूम हो कि इस गाने पर आम से लेकर तमाम बी-टाउन एक्ट्रेसेस पर भी थिरक चुकी हैं. श्रीलंकाई गाने का खुमार हर किसी पर छाया हुआ है, कोई अपने स्टेटस पर इसे लगाता है तो कोई डांल एक्टीविटी शेयर करता है. इसी बीच इस गाने पर थिरकतकर बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा (Sreelekha Mitra) काफी लाइमलाइट ले रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर मानिके मागे हिते (Manike Mage Hithe) पर डांस कर अपना वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है.

बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा (Sreelekha Mitra) ने ब्लैक लेगिंग्स के साथ रेड हॉट नूडल-स्ट्रैप कुर्ता कैरी कर इस गाने पर डांस किया है. 46 वर्षीय अभिनेत्री का ये डांस नेटिज़ेंस कोने काफी पसंद आ रहा है जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. अभिनेत्री बंगाली सिनेमा का जाना-माना नाम है, उन्होंने होथट ब्रिष्टी, कांटातर, अस्चोरजो प्रोदीप, स्वदे अहलादे, चौकथ और रेनबो जेली जैसी फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग बंगाली फिल्म Once Upon a Time in Calcutta में बिजी हैं. श्रीमुखी आखिरी बार बंगाली फिल्म ‘Borunbabur Bondhu’ में नजर आई थीं. अभिनय के अलावा श्रीलेखा सोशल मीडिया पर अपनी एक्टीविटी के जरिए भी फैंस का अटेंशन लेती हैं. इन दिनों वे श्रीलंकाई सॉन्ग पर अपने डांसिंग मूव्स के जरिए सुर्खियां बटोर रही हैं.

दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके मानिके मागे हिते (Manike Mage Hithe) सॉन्ग (Song) को श्रीलंका (Sri Lanka) की सिंगर (Singer) दिलोका डी सिल्वा (Yohani Diloka De Silva) ने गाया है. गाने को श्रीलंकाई सिंगर ने अपने यूट्यूब चैनल ‘Yohani’ पर 5 माह पहले यानी मई 2021 में रिलीज किया गया था और अब तक इसके ओरिजनल वर्जन 18 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 55 लाख से अधिक यूजर्स इस पर लाइक का बटन दबा चुके हैं. इसके अलावा इस गाने पर आए दिन ही लोग अपने खुद के वीडियो भी शेयर करते हैं.