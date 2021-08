Bigg Boss में धमाकेदार लड़ाई के बीच Akshara Singh का वीडियो वायरल, ‘एहसान तेरा होगा मुझपर’ गाना गाते दिखीं

Bigg Boss OTT: बिग बॉस का ओटीटी वर्जन ऑन एयर होने के बाद से लगातार काफी एंटरटेनमेंट दे रहा है. घर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है. अक्षरा शो शुरू होने के दो दिन बाद ट्विटर (Twitter) पर ट्रेंड करने लगी थीं. उनकी बिग बॉस में दिख रही पर्सनालिटी को लेकर ट्विटर पर ढेर सारे मैसेज आ रहे थे. बता दें अक्षरा भोजपुरिया (Bhojpuriya) दर्शकों की चहेती तो है हीं, अब वो देशभर में छा रही हैं.

शो में उनकी एक्ट्रेस शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) से लगातार गहमागहमी चल रही है. इस बीच अक्षरा का एक वीडियो वायरल कर रहा हैं, जो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12 घंटे पहले पोस्ट हुआ है. ये वीडियो उनके बिग बॉस के घर में एंट्री के ठीक पहले का है. इसमें अक्षरा एंट्री के समय की ही ड्रेस पहनी हुई हैं और पुराना गाना ‘एहसान तेरा होगा मुझपर’ गा रही हैं. वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कई फैंस कमेंट कर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं. इस इंस्टाग्राम वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है एक तोहफा आप सभी के लिए … Leaving this piece of love right here for all of you…

बता दें अक्षरा के इंस्टा पर हाल ही में एक और वीडियो अपलोड हुआ था, जिसमें वो भोजपुरी को लेकर बात करते दिख रही थीं. इसमें वो सिंगर और एक्टर मिलिंद गाबा के साथ बात कर रही थीं. इसमें पहले तो अक्षरा कहती हैं ‘मैं देसी गर्ल हूं’. इसके बाद मिलिंद के कुछ कहने पर वो कहती हैं ‘चुप रहिए, अपना मुंह बंद करिए’. अक्षरा के इस वीडियो को भी कुछ ही घंटे में लाखों व्यूज आ गए थे. इसी के साथ उनकी एंट्री का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो हर हर महादेव बोलते हुए घर के अंदर एंट्री ले रही थीं. देशभर से यूजर्स एक्ट्रेस को काफी पसंद कर रहे हैं. उनका बिंदास अंदाज सभी को पसंद आ रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक्ट्रेस के इस अंदाज को लेकर काफी एक्साइटेड है.