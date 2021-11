Priyanka Pandit ने शॉर्ट्स में दिखाई बोल्ड अदाएं तो एक बोला- 'क्यों आग लगा रही हो आप', दिया मजेदार जवाब

भोजपुरी की हॉट और बोल्ड (Bhojpuri Bold Actress) एक्ट्रेस प्रियंका पंडित (Priyanka Pandit) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरों (Priyanka Pandit Bold Photos) को लेकर चर्चा में रहती हैं. फैंस को उनकी हॉट तस्वीरें पसंद भी आती हैं और वो उनकी तारीफ में जमकर कमेंट्स भी करते हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपनी एक मिरर सेल्फी लेते हुए तस्वीर को शेयर की है, जिसमें शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं. इसमें उनका लुक तो देखते ही बन रहा है. उनकी तस्वीर को महज एक घंटे में दो हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं और लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

प्रियंका पंडित ने फोटो (Priyanka Pandit New Photos) को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘कोई मेरा बुरा करे वो काम उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा.’ उनकी इस सोच की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस तो मानो पागल से हो गए हैं. वो उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक शख्स ने उनके किलर लुक (Priyanka Pandit New look) को देख लिखा, ‘आग क्यों लगा रहे हो आप?’ इस पर एक्ट्रेस ने भी मजेदार जवाब दिया. उन्होंने लिखा, ‘जला दूंगी सबको.’ ये लिखने के बाद एक बाद एक कई लोगों के रिएक्शन आए. शख्स ने फिर से रिप्लाई किया, ‘इतना ना जला देना आप की लोग पहचान में ही ना आ पाए.’ इसके अलावा भी लोग फायर और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं. उनकी तस्वीर में उनके लुक की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

अब अगर फोटो में प्रियंका पंडित के लुक की बात की जाए तो इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की डीप नेक वाला टॉप और शॉर्ट्स पहनी हुई है. इसके साथ ही अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हल्की रेड लिपस्टिक, गले में एक माला, सिंगल चोटी और आंखों में काजल विद लाइनर लगाया है. इसके अलावा भी एक्ट्रेस ने समुद्र के किनारे से भी फोटो क्लिक करके शेयर की है. इसमें भी उन्हें शॉर्ट्स में देखा जा सकता है. तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कहा कि ‘मैं एक अच्छी फोटोग्राफर भी हूं.’