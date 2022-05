गर्मी से परेशान Amrapali Dubey ने रेड वेलवेट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया किलर लुक, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन्स

भोजपुरी यूट्यूब क्वीन (Bhojpuri Youtube queen) आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो खुद से जुड़ी पोस्ट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस फिर चाहे कितनी भी बिजी हों, लेकिन फैंस के लिए वक्त निकाल ही लेती हैं. ऐसे में अब उन्होंने भीषण गर्मी में रेड आउटफिट फिट (Amrapali Dubey glamorous look) किलर लुक दिखा रही हैं. तस्वीर में एक्ट्रेस की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. उनकी फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम (Amrapali Dubey instagram Photos) पर अपनी फोटो को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘हाय गर्मी’. उनकी ये पोस्ट बता रही है कि वो गर्मी से काफी परेशान हैं. सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस रेड वेलवेट कलर की ड्रेस में दिख रही हैं और अपना किलर लुक (Amrapali Dubey Killer look) फ्लॉन्ट कर रही हैं. अगर उनके लुक (Amrapali Dubey New look) की बात की जाए तो उन्होंने खुले बाल, एक पतली गोल नेकलेस के साथ रेड वेलवेट ड्रेस पहनी पहनी हुई है. सिंपल मेकअप के साथ ही उन्होंने मरून कलर की लाइट लिपस्टिक लगाई हुई है. अपने इस लुक में वो बेहद ही प्यारी लग रही हैं. उनकी तस्वीर को 26 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस भी उनके किलर लुक पर फिदा है. एक्ट्रेस की फोटो से नजर हटा पाना भी काफी मुश्किल है. लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं.

फैंस ने किए आम्रपाली की फोटो पर मजेदार कमेंट्स

आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम (Amrapali Dubey gorgeous look) पर जो फोटो शेयर की है. इसे शेयर करने के साथ ही उसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, ‘हाय गर्मी’. इसके बाद तो लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने लिखा, ‘हाय हॉटी’. दूसरे ने लिखा, ‘इस गर्मी की इतनी हिम्मत कि हमारी दी को परेशान कर रही है.’ तीसरे ने लिखा, ‘रेड वेलवेट केक लग रही हो. रेड आउटफिट वैरी हॉट… हाय रे गर्मी बढ़ गई है’. नेटिजन्स एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसी तरह उन्हें उनकी पोस्ट पर यूजर्स के शानदार रिएक्शन्स देखने के लिए मिल रहे हैं.

अगर, आम्रपाली दुबे के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो हाल ही में उनकी प्रदीप पांडे चिंटू (Pradeep Pandey Chintu) के साथ फिल्म ‘लव विवाह.कॉम’ (Love vivah.com) में नजर आई थीं. इसके अलावा वो फिल्म ‘विद्या’ की शूटिंग में बिजी हैं. इसमें वो एक आईएएस विद्या का किरदार निभा रही हैं. इसके सेट से उनकी फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें वो एकदम सिंपल लुक में दिखाई दे रही हैं.