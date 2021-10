भोजपुरी विलेन Awdhesh Mishra का 'अर्ध नारी' लुक देख फैंस को आई Govinda की 'आंटी नंबर वन' की याद! देखिए

भोजपुरी के खतरनाक विलेन (Bhojpuri Actress) अवधेश मिश्रा (Awdhesh Mishra) फिल्मों में अपनी अदायगी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. विलेन की भूमिका से फेमस एक्टर अब अलग-अलग और नए किरदारों की शुरुआत कर दी है. ऐसे में उन्होंने इंस्टग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें वो (Bhojpuri Film) ‘अर्ध नारी’ (Ardhanari) के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं. इसमें उनका काफी जबरदस्त लुक देखने के लिए मिल रहा है. उनका ये नया लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वो इनकी पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

दरअसल, अवधेश मिश्रा ने अपना नया लुक अपकमिंग फिल्म ‘अर्ध नारी’ (Ardhanari First Look) का शेयर किया है. इसमें वो एक किन्नर की भूमिका में नजर आने वाले हैं. उनके इस लुक ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके किरदार, लुक और काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. फैंस उनके नए गेटअप को देकर काफी उत्साहित हो गए हैं. वो अब एक्टर की मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अवेधश मिश्रा के लुक (Awdhesh Mishra look) को फैंस की ओर से शानदार रिस्पांस मिल रहा है. उनके इस गेटअप को देख लोगों को गोविंदा की फिल्म ‘आंटी नंबर वन’ की याद आ रही है. वो कमेंट्स में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं. उनका ये लुक काफी दमदार दिखाई दे रहा है. अगर इसमें उनके गेटअप की बात की जाए तो वो साड़ी में श्रृंगार किए हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इस लुक में अपनी दो पोस्ट शेयर की है, जिसे हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

उनकी फोटो पर एक्टर और विलेन देव सिंह (Dev Singh) ने कमेंट किया, ‘लाजवाब, शानदार, जबरदस्त… अभी बहुत जान बाकी है.’ इसके साथ ही बच्चे के पालने के पास बैठे हुए भी एक फोटो एक्टर ने शेयर की है, जिसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘जब किसी किन्नर के दिल में मां की ममता उत्पन्न हो जाती है। तो वह उस ममत्व की खातिर, किसी भी हद को पार कर सकती हैं…:अर्ध नारी…’ उनका ये लुक देखने के बाद तो ये साफ जाहिर है कि उनकी ये फिल्म काफी धमाकेदार होने वाली है.

अगर अवधेश मिश्रा की भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो इसमें ‘मेहंदी लगा के रखना’, ‘विवाह’, ‘दुल्हिन गंगा पार के’, ‘पत्थर’, ‘सुनो ससुरजी’, ‘जीना तेरी गली में’, ‘सौगंध गंगा मैया के’ और ‘संघर्ष’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसमें वो बाप, भाई और विलेन की भूमिका निभा चुके हैं. जहां पहले वो विलेन के लिए जाने जाते थे वहीं अब वो भाई और बाप की भूमिका में नजर आ चुके हैं.