Sunny Deol की Soorya में हुई Ravi Kishan की एंट्री, पर्दे पर साथ होंगे भोजपुरी और बॉलीवुड के दिग्गज स्टार

सनी देओल (Sunny Deol) बॉलीवुड के जाने-माने स्टार हैं और वे एक राजनेता भी हैं. जाट परिवार में जन्मे एक्टर पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद (BJP Leader Sunny Deol) हैं. बॉलीवुड स्टार इन दिनों पिंक सिटी यानी जयपुर (Sunny Deol in jaipur) में हैं, जहां पर वे अपनी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सूर्या’ (Soorya) की शूटिंग कर रहे हैं. ये फिल्म मलयालम क्राइम थ्रिलर ‘जोसेफ’ का हिंदी रीमेक है और हाल ही में उनका इससे फर्स्ट लुक (Soorya first Look) भी रिवील हुआ था. इसी बीच अब पता चला है कि इसमें भारतीय सिनेमा एक और दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एंट्री करने वाले हैं.

बाटला हाउस के बाद हिंदी फिल्म सूर्या में दिखेंगे रवि किशन

जी हां, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूर्या में अब अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) भी नजर आएंगे जिन्हें आखिरी बार जॉन अब्राहम और मृणाल थौर स्टार हिंदी फिल्म ‘बाटला हाउस’ में देखा गया था. अब वे बॉलीवुड के दिग्गज हीरो सनी देओल संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. वहीं बात अगर इस फिल्म के लीड फीमेल को लेकर करें तो इसमें तनुश्री चक्रवर्ती और चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी.

सनी देओल की तस्वीर वायरल

सूर्या को लेकर हाल ही में सनी ने अपने सोशल मीडिया पर उसी की एक झलक साझा की थी. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, ‘उनके पास सारी खुशियां थीं, लेकिन फिर जीवन की यात्रा ने उनकी खुशी छीन ली और वह घृणा, क्रोध और प्रतिशोध के साथ रह गए लेकिन सूर्या को एक मकसद मिल गया है…’ याद रहे ये उन्होंने फिल्म के किरदार के बारे में लिखा है न कि उनकी अपनी असल जिदंगी को लेकरगदर फेम एक्टर की सफेद बालों के साथ बड़ी दाढ़ी की एक तस्वीर कुछ दिनों पहले वायरल हो रही है. फोटो में अभिनेता ग्रे पैंट और लाइट ब्राउन कलर की सूती शर्ट पहने हुए किसी स्थान पर बैठे हुए दिख रहे हैं.

जब से सूर्या से सनी का लुक सामने आया है तबसे उनके फैंस उन्हें थिएटर्स में देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सूर्या का निर्देशन एम. पद्मकुमार करेंगे और इस फिल्म के अलावा सनी गदर 2 और अपने 2 में भी नजर आएंगे.