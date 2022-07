भाग्यश्री और राजश्री की हुई भोजपुरी में एंट्री, वर्ल्डवाइड का मिला साथ, रह चुकीं बैकग्राउंड डांसर

भोजपुरी म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स अक्सर लोगों के बीच नए चेहरे लेकर आता है और वो नए चेहरे इंडस्ट्री में काफी धमाल मचाते हैं. अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए कंपनी के एमडी रत्नाकर कुमार ने भाग्यश्री (तान्या यादव) (Bhagyashree yadav) और राजश्री यादव (गुड्डी) (Rajshree Yadav) को साइन किया है. ये दोनों ही सोशल मीडिया स्टार और बैकग्राउंड डांसर हैं. इनसे पहले वो श्वेता महारा (Shweta Mahara), नीलम गिरी (Neelam giri), आकांक्षा दुबे (Akanksha Dubey), सबा खान (Saba khan), माही श्रीवास्तव (Mahi Shrivastava) जैसी हीरोइनों को इंडस्ट्री में लॉन्च किया है और ये सभी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा रही हैं.

राजश्री और भाग्यश्री (Rajshree Yadav-Bhagyashree yadav) का फर्स्ट लुक (Rajshree Yadav-Bhagyashree yadav First look) भी रिलीज किया गया है, जिसमें दोनों का ही बेहतरीन और ग्लैमरस लुक (Rajshree Yadav-Bhagyashree yadav glamorous look) देखने के लिए मिल रहा है. पोस्टर के साथ ही दोनों हीरोइनों को इंट्रोड्यूस कराया गया है. दोनों ही एक समय बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती थीं पर वो कहते हैं कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है तो कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ हुए है अभी हाल ही में वाराणसी में एक सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी.

भाग्यश्री और राजश्री दोनों ने ही गाने के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर एंट्री की थी. दोनों को कई गानों में बतौर डांसर देखा जा चुका है. लेकिन किसी ने इन्हें नोटिस नहीं किया. लेकिन वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स के एमडी रत्नाकर कुमार ने इनके काम को देखा और अचानक से ही दोनों को लीड डांसर के तौर पर अप्रोच किया और दोनों ने हां भी कर दी. इसके बारे में कंपनी ने इनके साथ कुछ वीडियो (Rajshree Yadav-Bhagyashree yadav Video) एलबम भी शूट किए हैं, जो जल्द ही रिलीज किए जाएंगे.

इसको लेकर भाग्यश्री यादव और राजश्री यादव (गुड्डी) ने कहा कि ‘हमें तो यकीन ही नहीं हुआ जब हमें लीड डांसर के लिए कहा गया. क्योंकि हमेशा से ही हम एक या दो गानों में डांस करने आते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि कभी हम भी लीड में डांस करेंगे. हम रत्नाकर जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया है.’