MMS वाली Trishakar Madhu के जन्मदिन पर Ashi Tiwari का ऐलान, Namak Haraam की शुरू होगी शूटिंग

भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu) आज सिनेमा जगत में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो एमएमएस वायरल होने से लाइमलाइट में आई थीं. वो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर एक्टर और सिंगर आशी तिवारी (Ashi Tiwari) ने उन्हें जन्मदिन विश किया है और इसके साथ ही बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने पोस्ट शेयर करने के साथ ही कंफर्म किया कि वो उनके साथ फिल्म ‘नमक हराम’ (Namak Haraam) में काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू की जाएगी.

आशी तिवारी ने अपने ऑफिशिल फेसबुक अकाउंट से त्रिशा को जन्मदिन विश करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हीरोइन त्रिशाकर मधु. ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि फिल्म ‘नमक हराम’ की शूटिंग अगले महीने फरवरी से बलिया में शुरू की जाएगी. फिल्म का निर्माण Canner in Association With Ashi Beats Entertainment द्वारा किया जा रहा है.’ उनकी इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं.

MMS वाली Trishakar Madhu के जन्मदिन पर Ashi Tiwari का ऐलान

जारी हो चुका है फिल्म का फर्स्ट लुक

आशी तिवारी की भोजपुरी फिल्म (Bhojpuri Film) ‘नमक हराम’ का फर्स्ट लुक (Namal Haraam First look) पहले ही जारी कर दिया गया था. इसमें आशी का धांसू लुक (Ashi Tiwari New look) देखने के लिए मिला था. डॉन वाली चेयर पर एक्टर का दमदार लुक देखने के लिए मिला था. इसमें आशी का खूंखार लुक देखने के लिए मिला था. आपको बता दें कि जहां त्रिशाकर इसमें अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाएंगी. वहीं एक्टर आशी भी विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं. फैंस इनकी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. त्रिशा पहले पवन सिंह (Pawan Singh), अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela kallu) और खेसारी लाल (Khesari lal yadav) जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. लेकिन, बतौर लीड उनकी ये पहली फिल्म होगी, जो कि एमएमएस वायरल (Viral MMS) होने के कुछ महीने बाद ही उन्हें ऑफर हुई थी.