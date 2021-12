Badshah के बाद सुपरहिट 'पानी-पानी' के भोजपुरी वर्जन में खेसारी लाल और अक्षरा मचा रहे धमाल, Teaser Out

पंजाबी सिंगर बादशाह (Badshah) अक्सर अपने गानों के जरिए छाए रहते हैं लेकिन इन दिनों वे अपने गाने के भोजपुरी वर्जन को लेकर चर्चा में हैं. जी हां, ये हम नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का कहना है. हाल ही में इन ही दोनों ही स्टार ने अपने-अपने सोशल अकाउंट पर बाहशाह को टैग करते हुए पोस्ट शेयर की हैं. तस्वीर में दोनों ही स्टार बादशाह के साथ दिख रहे हैं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि खेसारी और अक्षरा मिलकर बहुत जल्द बादशाह के पानी-पानी सॉन्ग का भोजपुरी वर्जन ला रहे हैं और आज इसका टीजर रिलीज हो चुका है.

खेसारी लाल ने सोमवार (6 दिसंबर) को अपने अपकमिंग गाने का टीजर आउट कर कैप्शन में लिखा, ‘आप सभी का इंतजार यही होता है खत्म…#PaniPani अब भोजपुरी में…Teaser out now..’ अभिनेता के इस पोस्ट पर लगातार कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं पंजाबी के बाद अब भोजपुरी में भी बादशाह छा गए….वहीं खेसारी के फैन ने लिखा, I’m sure this songs gonna kill it…और अक्षरा को भोजपुरी की शेरनी बता रहे हैं….

पानी-पानी के भोजपुरी वर्जन का जितना इंतजार दर्शकों को है उतने ही बादशाह के साथ काम करके खेसारी और अक्षरा खुश नजर आ रहे हैं. अक्षरा ने बादशाह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘Yo boy Badshah ने आग लगाया ‘पानी-पानी’ के साथ और मजबूर कर दिया आपकी पसंदीदा जोड़ी को आने को एक साथ.’

टीजर में खेसारी जहां रॉकिंग अंदाज में कार से उतरते हैं तो वहीं अक्षरा ने भी अपने ग्लैमर का शानदार तड़का लगाते दिख रही हैं. वीडियो में स्वैग वाले अंदाज में बादशाह की झलक भी देखने को मिलती है. ये गाना 9 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे रिलीज होगा. मालूम हो कि इसके ओरिजनल गाने में जैकलीन फर्नाडिश (Jacqueline Fernandez) नजर आई थीं जो अब भी छाया हुआ है. गाने को अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 55 लाख यूजर्स इस पर लाइक का बटन दबा चुके हैं.