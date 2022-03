khesari lal के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, भोजपुरी फिल्म 'बोल राधा बोल' से जारी हुआ फर्स्ट लुक

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) आज 36 साल के हो गए हैं. उनका जन्म आज ही के दिन 1986 में बिहार में हुआ था. ऐसे में जहां उनके फैंस के लिए बड़ा दिन है और वो उन्हें ढेरों बधाइयों सोशल मीडिया पर दे रहे हैं. इसी बीच अब एक्टर की अपकमिंग फिल्म (Khesari lal yadav upcoming Bhojpuri Film) ‘बोल राधा बोल’ (Bol Radha Bol) का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. इस मूवी से एक्टर के फर्स्ट लुक के जारी होते ही धमाल मच गया है. उनका ये लुक अभी तक के किरदारों से एकदम अलग है.

सांवरे फिल्म्स बैनर के तले निर्मित की जा रही भोजपुरी फिल्म ‘बोल राधा बोल’ (Bol Radha Bol First look) में खेसारी लाल यादव का नया लुक (Khesari lal yadav New Look) आउट किया गया है. नया लुक की फोटो में खेसारी लाल यादव गोद में बकरी लिए हुए नजर आ रहे हैं, उनके फेस पर हल्की-हल्की दाढ़ी मूंछ है और सिर पर लम्बे घुंघराले बाल हैं. इसके साथ ही उनके चेहरे पर मासूमियत भी साफतौर से झलक रही है. फिल्म से जारी किए गए फर्स्ट लुक से जाहिर हो रहा है कि इसमें एक्टर एकदम मासूम नजर आने वाले हैं. एक्टर का ऐसा लुक अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं आया है. उनका यह लुक सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है.

साउथ एक्ट्रेस मेघा श्री संग रोमांस करेंगे खेसारी

सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म निर्माता एवं सैकड़ों भोजपुरी फिल्मों के मार्केटिंग हेड रहे स्टार मेकर विजय यादव ने बतौर फिल्म निर्माता भोजपुरी फिल्म ‘बोल राधा बोल’ (Bol Radha Bol) का निर्माण कर रहे हैं. फिल्म के निर्देशक पराग पाटिल हैं. फिल्म की शूटिंग गोरखपुर के रमणीय क्षेत्र में जोर-शोर से की जा रही है. सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और साउथ एक्ट्रेस मेघा श्री इस फिल्म में लीज रोल प्ले कर रही हैं. उनकी कैमिस्ट्री दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाने वाली है.

गौरतलब है कि नब्बे के दशक में बतौर निर्माता स्टार मेकर विजय यादव ने उस समय के सुपरस्टार महानायक कुणाल सिंह को लेकर भोजपुरी फिल्म ‘चला सखी दूल्हा देखे’ का निर्माण किया था. तब से लेकर अब तक विजय यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान देते चले आ रहे हैं.

बता दें कि फिल्म निर्माता विजय यादव की इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव की फिल्म ‘संघर्ष’, ‘लिट्टी चोखा’ और ‘आशिकी’ का निर्देशन किया है. इस फिल्म के लेखक मनोज कुशवाहा हैं, जिन्होंने खेसारी लाल यादव की अनगिनत सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों का कथा, पटकथा और संवाद लिखा है. इसके संगीतकार छोटे बाबा बसही कई साल बाद वापस फिर से खेसारी लाल यादव की फिल्म का संगीत दे रहे हैं. फिल्म के डीओपी आर आर प्रिंस हैं. फाइट मास्टर दिलीप यादव, डांस मास्टर कानू मुखर्जी, प्रसून यादव हैं. ईपी अखिलेश राय हैं. फिल्म के मुख्य कलाकार खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, चम्बल ब्वॉय रवि यादव, विनोद मिश्रा, पप्पू यादव, सुबोध यादव, संजय वर्मा, अभय राय और बीना पांडेय हैं.

