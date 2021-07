सुपरस्टार Pawan Singh की 'कमरिया गर्ल' lauren gottlieb ने बिकिनी में दिखाए गजब के डांस मूव्स, देखें Video

भोजपुरी सुपरस्टार (Bhojpuri Actor) पवन सिंह (Pawan Singh) के साथ भोजपुरी सॉन्ग 'कमरिया हिला रही है' में नजर आ चुकी एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब (Actress Lauren Gottlieb) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. पवन के साथ वीडियो सॉन्ग करने से पहले वो एक अमेरिकन डांसर (American Dancer) हैं. वो अपने बोल्ड लुक को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अपना एक डांस वीडियो (Dance Video) शेयर किया है. इसमें वो बिकिनी में समंदर के किनारे डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक्ट्रेस का वीडियो

एक्ट्रेस और डांसर लॉरेन गॉटलिब का समुंदर किनारे से शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इनके वीडियो को महज 4 घंटे में 42 हजार से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अगर एक्ट्रेस के डांस की बात की जाए तो उनके डांस में थोड़ी-सी बेली डांस की भी झलक देखने के लिए मिल रही है. उनके फैंस उनके डांस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जमकर तारीफें कर रहे हैं.

लॉरेन गॉटलिब अमेरिकन डांसर के तौर पर पॉपुलर हैं. और काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं और अब अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी हैं. वीडियोज, शोज और इवेंट के अलावा वो कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. पिछले साल उन्होंने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ 'कमरिया हिला रही है' में काम किया था. इसमें उनके डांस को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला था. उनका सफर यहीं नहीं खत्म हुआ बाद में वो प्रभु देवा की फिल्म 'ABCD' में भी नजर आईं.

इन सभी के अलावा अगर लॉरेन के टीवी शोज की बात की जाए तो वो कई रियलिटी शोज भी काम कर चुकी हैं, जिसमें सबसे चर्चित था कोर्योग्राफर पुनीत पाठक (Puneet Pathak) के साथ किया शो 'झलक दिखलाजा' (jhalak Dikhlaja) है. लॉरेन ने साल 2004 में एक अमेरिकी इवेंट 'सो यू थिंक यू केन डांस' (So you Think you can Dance) में भी हिस्सा लिया था, जो कि खूब लोकप्रिय हुआ था.