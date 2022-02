Pawan Singh और Rani chatterjee की जोड़ी इस दिन मचाएगी धमाल, 'आ जईहा 5 के' के बाद होगा 'सेम 2 सेम'

भोजपुरी के पारवरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) आज सिनेमा जगत में एक हिट मशीन के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में गानों को एक नया आयाम दिया है. उन्होंने हिंदी गानों का भोजपुरी वर्जन गाया. ऐसे में अब वो एक नया भोजपुरी म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके बोल ‘सेम 2 सेम’ हैं. इससे पहले एक्टर का गाना ‘आ जईहा 5 के’ रिलीज हुआ था. इसे उनके जन्मदिन के मौके पर 5 जनवरी को रिलीज किया गया था. अब वो एक्ट्रेस रानी चटर्जी (Rani chatterjee) के साथ 5 फरवरी को धमाल मचाने आ रहे हैं. इसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

एक्टर पवन सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम (Pawan Singh instagram) पर गाने का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वो एक्ट्रेस रानी चटर्जी के साथ रोमांटिक नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर में एक्ट्रेस को मिनी स्कर्ट, टॉप और डेनिम शर्ट में देखा जा सकता है. इसके पोस्टर पर लिखा है, ‘सेम 2 सेम’. ये इस गाने को बोल हैं. पोस्टर को शेयर करने के साथ ही पवन ने कैप्शन लिखा, ‘आप सब के लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ एक धमाकेदार वीडियो सांग- सेम 2सेम @Boss_Music_Bhojpuri के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर’. आपको बता जें कि ये गाना इसी 5 फरवरी के दिन रिलीज किया जाएगा.

गौरतलब है कि कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में पवन और रानी (Pawan Singh And Rani chatterjee) काम कर चुके हैं, इस जोड़ी ने कई बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाया है. अब लंबे अंतराल के बाद दोनों की जोड़ी किसी गाने में साथ आ रही हैं तो एक बार फिर से तहलका मचाना तो लाजमी है. 5 फरवरी को धमाल मचाने वाला धमाकेदार सॉन्ग ‘सेम 2सेम’ के पोस्टर में पवन सिंह और रानी चटर्जी रोमांटिक कपल के रूप में दिख रहे हैं. अपकमिंग वीडियो सॉन्ग ‘सेम 2सेम’ (Same 2 Same) के निर्माता प्रेम राय हैं. जिन्होंने पवन सिंह को लेकर भोजपुरी फिल्म ‘बॉस’, ‘हुकूमत’ और ‘सइयां सुपरस्टार’ का निर्माण किया है. अब वो फिल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ-साथ ‘बॉस म्यूजिक भोजपुरी’ म्यूजिक कंपनी की शुरुआत कर दिए हैं.

इस गाने को पवन सिंह ने गाया है और इसमें उनका साथ सिंगर प्रियंका सिंह (Pawan Singh-Priyanka Singh) ने दिया है. इसके लिरिक्स आजाद सिंह हैं. म्यूजिक श्याम आजाद हैं. रिकॉर्डिंग व मिक्स मास्टर राकेश शर्मा, म्यूजिक अरेन्जिंग छोटू रावत हैं. लाइव रीदम चारी जी एंड ग्रुप का है. कोरियोग्राफर प्रसून यादव, डीओपी फिरोज खान, एडीटर रिशु सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर निहाल हैं. प्रोडक्शन श्रेयश फिल्म्स प्रा.लि. डिजिटल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है.