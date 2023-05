पवन सिंह से अलग रहकर अंदर से टूट गईं उनकी वाइफ, बाहर से मुस्कुरातीं पर असल में बहुत दुखी, खुद बयां किया दर्द

पवन सिंह जहां एक ओर भोजपुरी सिनेमा की नई- नई एक्ट्रेसेस संग रोमांस कर रहे हैं और आए दिन ही उनके नए- नए गाने रिलीज होते रहते हैं. इन दिनों वे आकांक्षा पुरी के साथ किसी सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं जिसके बारे में खुद एक्ट्रेस जानकारी दे चुके है. वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि मानो अभिनेता की वाइफ ज्योति सिंह को अकेलापन खाए जा रहा रहा है. जी हां, ये बात हम नहीं बल्कि ज्योति के कई सोशल मीडिया पोस्ट से साफ तौर पर बयां होती है. हाल ही में उन्होंने एक नया रील वीडियो शेयर किया है जिसमें वे एक दरिया किनारे अकेली दिख रही हैं और बैकग्राउंड में एक गमगीन गाना चल रहा है.

ज्योति सिंह ने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, Sometimes we smile even we are broken inside यानी कभी- कभी हम अंदर से टूटकर भी बाहर से मुस्कुरा देते हैं. उनकी द्वारा लिखी गई ये साफ करती है कि अंदर वे कितनी टूट चुकी हैं, जबकि बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है. इससे पहले ज्योति ने अकेलेपन को एक पोस्ट में ताकत बताया था. भले ही वे आए दिन ही कितनी ही जगह घूमती रहती हों और इंटरनेट पर हंसते- खिलखिलाते हुए वीडियो पोस्ट करती हों लेकिन कई दफा वे दर्द को भी बयां करती हैं.

पिछले साल पवन सिंह ने डाली थी तलाक की अर्जी

ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए पवन सिंह ने बीते साल आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी. तभी से दोनों अलग रह रहे हैं लेकिन अभी तक इनका आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हुआ. ज्योति सिंह पवन सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शादी 6 मार्च, 2018 को भोजपुरी फिल्म एक्टर पवन सिंह के साथ जिले के चितबड़ागांव के एक होटल में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनका पति, उनकी सास प्रतिमा देवी और ननद उन्हें ‘कम सुंदर होने और मान प्रतिष्ठा में बराबर नहीं होने’ का उलाहना देने लगी थी और उन्हें ‘आत्महत्या करने के लिए उकसाया’ जाने लगा था.

पवन सिंह की मां पर भी गंभीर आरोप लगा चुकीं ज्योति सिंहज्योति ने आरोप लगाया कि ‘सास प्रतिमा देवी ने स्त्री धन के रूप में उन्हें मिले लगभग 50 लाख रुपए अपने पास रख लिए हैं और जब वह गर्भवती हुईं, तो उन्हें गर्भ गिराने वाली दवा खिला दी गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया. उन्होंने पवन सिंह पर शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया था. ज्योति ने बलिया के परिवार न्यायालय में पवन सिंह के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए 22 अप्रैल को एक मुकदमा दायर किया था. इस मुकदमे में पवन सिंह शनिवार को अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने पवन सिंह से इस मामले में 20 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. उसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी.

इंटरनेट से अब भी खुद को पवन सिंह की पत्नी बताती हैं ज्योति

गौर करने वाली बात ये भी है कि ज्योति सिंह ने भले ही ससुराल वालों और पवन सिंह पर ढेरों गंभीर आरोप क्यों ना लगाए हों. लेकिन वो उनसे आज भी बहुत प्यार करती हैं. इस बात का सबूत उनके नाम में लगा पवन सिंह का नाम. ज्योति ने इतने विवादों के बाद भी पवन सिंह का नाम अपने नाम में लगा रखा है. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में अब तक ‘वाइफ ऑफ पवन सिंह’लिख रखा है.