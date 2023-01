4 बच्चों के पिता होने का रवि किशन को होता है पछतावा, बीवी को देख आता है तरस, बार-बार बोलते हैं 'I Am Sorry'

भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार एक्टर रवि किशन (Ravi Kishan) साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में काम कर चुके हैं. उन्हें पर्दे पर कई हसीनाओं के साथ रोमांस किया है. मगर उनका सच्चा प्यार उनकी वाइफ प्रीति हैं, जिससे उन्हें 11वीं क्लास में प्यार हो गया था. दोनों अपनी शादीशुदा जीवन में काफी खुश रहते हैं और आज वो एक-दो नहीं बल्कि चार-चार बच्चों के पिता हैं. ऐसे में अब उन्हें इसका पछतावा होता है और बीवी को देखकर तरस आता है. चार बच्चों के पिता होने का ठीकरा एक्टर ने अब कांग्रेस पर फोड़ा है. उन्होंने इस बात को ‘जनसंख्या नियंत्रण बिल’ के पेश करने से पहले कहा है.

आज तक को दिए इंटरव्यू में रवि किशन (Ravi Kishan on Having four Child) ने ‘जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल’ की बात की और खुद के चार बच्चों के पिता होने पर भी अपने विचार रखते हुए इसका ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ा है. नेटिजन्स ने ‘जनसंख्या नियंत्रण बिल’ पेश करने की बात पर एक्टर को ‘हम दो हमारे दो’ को याद दिलाया है. इंटरव्यू में रवि किशन से उनके चार बच्चों के होने के बारे में सवाल किया गया तो भोजपुरी स्टार (Ravi Kishan children) ने कहा कि ‘मेरे चार बच्चे हैं. एक पिता के उनकी परवरिश काफी मायने रखती हैं. परवरिश के दौरान में स्ट्रगल कर रहा था. करियर के शुरुआती 15 साल तक लोग हमें पैसे ही नहीं देते हैं. वो कहते थे कि या तो काम लो या फिर पैसा लो. उस समय मैं काम चुनता था. अब जब बच्चे होने लगे तो मैंने पिता के रूप में पत्नी को देखा. वो पहले काफाी दुबली-पतली और लंबी थीं. मैंने उनके शरीर को बिगड़ते हुए देखा. कुछ दिमाग चलता नहीं था. कुछ स्ट्रगल था. बहुत काम होते थे इसी बीच चार बच्चे हो गए. आज जब मुझे सक्सेस मिली तो मैं पत्नी की ओर देखता हूं. मुझे बहुत पछतावा होता है और मैं बार-बार सॉरी कहता हूं.’

इसके साथ ही एक्टर ने चार बच्चों के होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा और कहा, ‘अगर ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते.’ उनके इस बयान के बाद तो इवेंट में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और रवि एकदम निशब्द हो जाते हैं.

3 बेटी और एक बेटे के पिता हैं रवि किशन

रवि किशन रियल लाइफ में एक बेटे और तीन बेटियों के पिता हैं. उनकी बड़ी रीवा किशन के जन्म के बाद एक्टर की किस्मत रातों रात बदल गई थी. आलम ये था कि रीवा को घर लाने के लिए एक्टर के पास पैसे तक नहीं थे. लेकिन उनके जन्म के बाद से ही भोजपुरी स्टार की किस्मत बदली और उन्हें स्टारडम मिला है. वो अपनी पत्नी और बेटी की देवी की तरह पूजा करते हैं. इतना ही नहीं वो रात में तो अपनी बेटी और पत्नी के पैर छूकर सोते हैं. वो जितने बेहतरीन एक्टर हैं, उतने ही रियल लाइफ में एक अच्छे इंसान, जिम्मेदार पति, बेटा और अच्छे पिता हैं.