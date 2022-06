VIDEO: प्यार की सजा में 'Central Jail' पहुंचे अभिनेता- सिंगर रितेश पांडे, गर्लफ्रेंड के लिए बहा रहे आंसू!

Video | सेन्ट्रल जेल | Ritesh Pandey New Song – Central Jail | Aashtha Singh | New Bhojpuri Sad Song: रितेश पांडे (Ritesh Pandey) भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं और वेन सिर्फ अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनकी अदाएगी भी चर्चा में रहती है. उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट कलाकारों में से एक माना जाता है. रितेश ने अपने गायन करियर की शुरुआत एक भोजपुरी एल्बम से की, जो 2010 में रिलीज़ हुआ था. उन्हें बलमा बिहार वाला 2 (2016) और तोहरे में बसेला प्राण (2017) नाम की फिल्मों में काम करने के बाद प्रसिद्धि मिली. सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें Hello Kaun’ को YouTube पर 880 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 2020 में ग्लोबल YouTube संगीत वीडियो चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया और अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला भोजपुरी गीत बन गया है. बहरहाल, यहां हम रितेश के नए गाने के बारे में बात कर रहे हैं जिसका टाइटल है सेंट्रल जेल…

प्यार की सजा में जेल पहुंचे रितेश पांडे

रितेश पांडे ने हाल ही में अपना नया म्यूजिक वीडियो ‘सेंट्रल जेल’ (Central Jail) रिलीज किया है जिस पर जबरदस्त व्यूज की बारिश हो रही है. लोग इस गाने को देख अपने से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ये सॉन्ग दो प्रेमियों के प्रेम और विरह को दर्शाता है. वीडियो में अभिनेता को एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता वे गुंडों की बदौलत इस कपल को अलग कर देते हैं. बाद में कोई झूठा मामला दर्ज कराकर अभिनेत्री के प्रेमी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी दूसरे से कर दी जाती है.

गर्लफ्रेंड की दूसरे शादी का विरह सहते दिखे रितेश

सेंट्रल जेल में रितेश पांडे के साथ आस्था सिंह नजर आ रही हैं जो निराश मन से सखियों और परिवार वालों के बीच अपनी शादी की हल्दी रसम करने दिखती हैं. क्योंकि उनका प्रेमी जेल में कैदी बनकर सजा काट रहा है. ये एक सैड सॉन्ग है जिसमें रितेश पांडे जेल में अपने कैदी साथियों को रोते बिलखते हुए उनके प्यार की दास्तान बयां करते हैं. अभिनेता के और अभिनेत्री के सैड एक्सप्रेशन कमाल के हैं, जो भी इसे देखेगा उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद जरूर आएगी. क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि वे जिनने प्यार करते हैं उनसे उनकी शादी न होकर किसी दूसरे से होती है.

गाने के शुरुआती लिरिक्स ‘रोई रोई भइल बानी पागल बिरह के रोग बाटे लागल..होखता बियाह हो आवताटे आह हो उठता दिलवा में दरदिया..हो हम त बानी सेंटर जेल होखे वाला नईखे बेल हमरा जान के लागता हरदिया हैं.’ सेंट्रल जेल सॉन्ग 18 जून 2022 को वेव म्यूजिक ने जारी किया है जिसे खबर लिखे जाने तक तकरीबन ढाई लाक लोग देख चुके हैं.