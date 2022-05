Sanjay Pandey बोले, 'फेसबुक ना हुआ पंचायत भवन हो गया है...' तो फैंस ने लगाए 'खेसारी जिंदाबाद' के नारे

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के फेमस विलेन संजय पांडे (Sanjay Pandey) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो खुद से जुड़े पोस्ट्स शेयर करते रहते हैं. ऐसे में अब उन्होंने हाल ही की पोस्ट में फेसबुक (Sanjay Pandey facebook Post) को लेकर तंज कसा है. इस पर पोस्ट लिखने वाले लोगों पर भी उन्होंने निशाना साधा है. एक्टर फेसबुक को पंचायत भवन बताया है. उनकी पोस्ट वायरल हो रही है और इस पर लोगों के भी रिएक्शन्स देखने के लिए मिल रहे हैं. यहां तक कि कइयों ने तो उनकी पोस्ट पर ‘खेसारी जिंदाबाद’ के नारे भी लगाए हैं.

संजय पांडे ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘पहले लोग कहते थे ..I will c u in cort ( मैं तुम्हें cort में देखूँगा ) आजकल लोग कहते हैं मैं तुम्हें फ़ेस बुक पे देख लूँगा …fb पे पोस्ट करूँगा ..साला फ़ेसबुक ना हुआ पंचायत भवन हो गया है, मार्क ज़ुकरबर्क ने भी ना सोचा होगा कि भोजपुरी वाले fb का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे …गन्ध मचा के रख दी है भाई… नोट – सरकार से अनुरोध है की भोजपुरियों के लिए न्याय व्यवस्था हटा दी जाए क्योंकि वो अपने फ़ैसले फ़ेस बुक पे कर लेते हैं’. इसके बाद उनकी पोस्ट पर लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

संजय पांडे की पोस्ट पर यूजर्स के तरह-तरह के रिएक्शन्स देखने के लिए मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘Facebook ऐसा मंच है जहाँ लोग बे झिझक अपनी बातो को अपनी मन के भावनाओ को सबके सामने रख सकते है…’ दूसरे ने लिखा, ‘भारतीय राजनीति में अहम योगदान है फेसबुक ट्विटर का’. इस कमेंट का एक्टर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘ठीक है फिर फ़ेसबुक से ही देश चलाइए’. इसके अलावा संजय के फैंस ने उन्हें सपोर्ट भी किया है और उनकी बात से सहमति जताई है. इसी बीच एक खेसारी फैन ने भी कमेंट्स में एंट्री मारी और उसने ‘खेसारी जिंदाबाद’ के नारे लगा दिए. उसने लिखा, ‘खेसारी भैया जिंदाबाद खेसारी भैया शेर हैं’.

खेसारी की फेसबुक पोस्ट के बाद एक्टर ने किया लिखी पोस्ट

आपको बता दें कि संजय पांडे की ये पोस्ट खेसारी की पोस्ट के बाद शेयर की गई है. 13 मई को संजय पांडे ने फेसबुक पर 3.40 बजे अपनी पोस्ट को शेयर किया और इनसे पहले खेसारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से भोजपुरी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने 13 मई को ही सुबह के 10.55 बजे पोस्ट लिखा था कि ‘आज भोजपुरी के गूगल ट्रांसलेट में देखके अच्छा लागल. ये गो अउर भारतीय भाषा के दुनिया में पहचान मिलल. भोजपुरीवासिन के बधाई, जल्द ही उ दिन आई जब भोजपुरी के भारत में भी पहचान मिली अउरी आठवीं अनुसूची में जोड़ल जाइ.💐बस भोजपुरी में आवाज़ बुलंद होत रहो. भोजपुरी बमकी आ पूरी दुनिया में गमकी.’