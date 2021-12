Shilpa Shetty का मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग 'आई हूं यूपी बिहार लूटने' का नया वर्जन रिलीज, देखें धांसू VIDEO

Bollywood Old Song new version: बॉलीवुड सॉन्ग ‘दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हु यूपी बिहार लूटने’ (Main Aai Hoon UP Bihar Lootne) का नया वर्जन आया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. इसके नए वर्जन को भोजपुरी सिंगर चंद्र नंदनी अपने अंदाज में लॉन्च किया है.