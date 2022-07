Watchman Movie: विनय सांडिल्य की मूवी दर्शाएगी 'वॉचमैन' की जिंदगी का संघर्ष, वास्तविक जीवन से प्रेरित है कहानी

Bhojpuri New Movie: बाकी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह अब भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) में भी रियलिस्टिक फिल्में बनने लगी हैं और रीजनल सिनेमा के लेखक व निर्देशक विनय शाडिल्य (Bhojpuri Director and Script Writer Vinay Shandilya) की ‘वॉचमैन’ (Watchman) देखकर लोगों को वाकई में एक अलग एहसास होगा! बात करें मूवी के प्लाट (Plot of Watchman Movie) की तो महानगरों में ‘वॉचमैन’ की भी अपनी एक जिंदगी होती है, जिसमें संघर्ष भी होता है, एक ड्यूटी भी और एक जिम्मेदारी का एहसास भी. विनय शांडिल्य अब इसी विषय पर फ़िल्म ‘वॉचमैन’ बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग जमशेदपुर, रांची और नाशिक, मुम्बई जैसी लोकेशन पर की गई है.

‘Watchman’ की स्टार कास्ट

जानकारी के अनुसार, कनक फिल्म्स (Kanak films) के बैनर तले बन रही फिल्म ‘वॉचमैन’ का प्रमोशन (Watchman Movie) और एडिटिंग जारी है. इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर बात करें तो इसमें संजीव मिश्रा, अनु उपाध्याय, ऋतु पाण्डेय, बालेश्वर सिंह, कल्याणी झा, माधुरी पाण्डेय, शंभू राणा, प्रदीप कुमार, एसके यादव और शरद कुमार ने अभिनय किया है. फिल्म के निर्माता शरद श्रीवास्तव (Bhojpuri Producer Sharad Srivastava) ने बताया कि यह एक पारिवारिक सिनेमा (Family Cinema) है जिसमें गीत संगीत भी बेजोड़ है. वॉचमैन की कहानी पर महीनों वर्कआउट किया गया है और इसलिए इसका कांसेप्ट से लेकर प्रेजेंटेशन काफी अलग है जो भोजपुरिया दर्शकों को पसंद आएगा.

वास्तविक जीवन से प्रेरित है ‘वॉचमैन’ की कहानी

फ़िल्म के राईटर डायरेक्टर विनय शांडिल्य भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि ‘वॉचमैन’ में न सिर्फ मनोरंजन का मसाला है बल्कि यह एक मार्मिक कथा के साथ-साथ सामाजिक सन्देश भी देती है. इसकी कहानी वास्तविक जीवन से प्रेरित है और देखने के बाद दर्शक खुद से इसे कनेक्ट कर पाएंगे.

