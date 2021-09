MMS कांड के बाद सोशल मीडिया पर लौटीं Trishakar Madhu, वीडियो शेयर कर कहा ‘कैसे क्या हो गया’, देखिए

भोजपुरी एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu) MMS वायरल (MMS Viral) होने के बाद से काफी लाइमलाइट में आ गई हैं. वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद से वो सोशल मीडिया से गायब थीं. करीब एक महिने बाद एब उनकी वापसी हुई है, तो आते ही वो काफी एक्टिव मोड में दिख रही हैं. हाल ही में खबर आई थी उन्हें वायरल वीडियो मामले के बाद पहली फिल्म ‘नमक हराम’ (Namak Haram) मिल गई है. इस खबर को खुद त्रिशा ने News 18 Hindi को कंफर्म किया था कि वो इस मूवी का हिस्सा बन चुकी हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं

इस खबर के बाद अब उनका एक इंस्टाग्राम वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाउसफुल के एक गाने डू यू नो (Do You Know) पर थिरक रही हैं. वीडियो को कुछ ही घंटे पहले पोस्ट किया है, जिसे अभी तक करीब 50 हजार लोग देख चुके हैं. साथ ही कई सारे कमेंट और लाइक्स भी आ रहे हैं. इसमें त्रिशाकर मधु काफी बिंदास लुक में दिख रही हैं. आप भी देखिए वीडियो

बता दें त्रिशाकर मधु को कई म्यूजिक वीडियोज (Music Video) में अपनी सिजलिंग अदाएं और रोमांस का तड़का लगाते देखा जा चुका है. अब वो बतौर लीड हीरोइन मूवी ‘नमक हराम’ में नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि म्यूजिक वीडियोज से धमाल मचाने वाली त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu Bhojpuri Film) का किरदार इस मूवी में बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है.

गौरतलब है कि त्रिशाकर मधु करीब एक महीने के बाद सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुई हैं. उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने उन लोगों पर भी तंज कसा था, जो लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने लिखा था, ‘मैं शुक्रिगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकती हूं’. बता दें कि वायरल MMS के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्ट्रेस के नाम से ढेर सारी फर्जी आईडीज बना ली हैं, जिसपर उनके खिलाफ लिखा जा रहा है.