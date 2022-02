Kallu का अभी तक का सबसे धांसू भोजपुरी होली सॉन्ग है 'थैंक यू सो मच देवरु', को-एक्ट्रेस संग लगाया जोरदार ठुमका

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri cinema) के दमदार एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela kallu) इन दिनों अपने होली गानों को लेकर चर्चा में हैं. उनका कोई ना कोई गाना आता है और धमाल मचा जाता है. इसी कड़ी में उनका एक और म्यूजिक वीडियो (Music Video) ‘थैंक यू सो मच देवरु’ (Thank You So Much Devaru) भी शामिल हो गया है. इस गाने के वीडियो वो एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव (Mahi Shrivastava) संग जोरदार ठुमके लगा रहे हैं. इनका वीडियो वायरल हो रहा है.

कल्लू का भोजपुरी होली गाना (Kallu Bhojpuri Holi Songs) ‘थैंक यू सो मच देवरु’ (Thank You So Much Devaru) के वीडियो को Worldwide Records Bhojpuri के यूट्यूब चैनल से जारी किया गया है. इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि अरविंद और उनकी को-एक्ट्रेस माही देवर-भाभी का रोल प्ले कर रहे हैं और दोनों के बीच कमाल की कैमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है. वीडियो में देवर-भाभी की शानदार नोकझोंक देखने के लिए मिल रही है साथ ही वो शानदार डांस मूव्स के साथ जोरदार ठुमके भी लगा रहे हैं. इनके बीच की कैमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है. दोनों एक्ट्रेस होली के मौके पर एकदम धमाल मचा रहे हैं. इसे सुनने के बाद यकीनन आप भी झूम उठेंगे. इसका म्यूजिक और डांस तो कमाल का है.

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत भोजपुरी गाना ‘थैंक यू सो मच देवरू’ (Bhojpuri gaana Thank You So Much Devaru) को अपनी मधुर आवाज में जहां अरविन्द अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका (Antra singh Priyanka) ने गाया है, वहीं, परफार्मेंस अरविन्द अकेला कल्लू के साथ माही श्रीवास्तव ने दिया है. गीतकार निर्मल योगेश के लिखे इस गीत को मधुर संगीत से सजाया है प्रियांशु सिंह ने. वीडियो डायरेक्टर पंकज सोनी हैं और कोरियोग्राफर सुशांत-चंदन, डीओपी अरमान सिंह, एडिटर प्रशांत सिंह (रवि लेविस) हैं. डीआई रोहित ने किया है. परिकल्पना अरबिन्द मिश्रा का है. सहयोग गुड्डू जी पांडेय, हनुमान जी पांडेय, सुजीत मीडिया आरा ने किया है. प्रोडक्शन किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट (आशु बाबा) का है. म्यूजिक का राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद अकेला कल्लू का गाना (Arvind Akela kallu Songs) ‘हरियर कलर…’ रिलीज हुआ था. इस गाने के वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे (Akanksha Dubey) नजर आई थीं. इस गाने के वीडियो में दोनों कलाकारों के बीच कमाल की कैमिस्ट्री देखने के लिए मिली थी. इस जोड़ी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था.