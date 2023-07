नई दिल्ली. शाहरुख खान और अक्षय कुमार बॉलीवुड के महंगे सुपरस्टार हैं. दर्शक इनकी फिल्मों के बेहद चाव के साथ देखते हैं और एंजॉय करते हैं. हालांकि जरूरी नहीं कि दोनों की सभी फिल्में शानदार और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करें. एक बार कुछ ऐसा है सीन साल 2013 में इन दोनों के साथ हुआ था. जब 15 अगस्त के मौके पर इन सितारों की फिल्में 1 वीक के अंतराल पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थीं. शाहरुख खान फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को देखा गया था, जबकि अक्षय कुमार के साथ इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा और सोनाली बेंद्रे जैसे कई बड़े सितारे नजर आये थे.

यहां बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा’ (Once Upon a Time in Mumbai Dobaara) की जो इंडियन गैंगस्टर पर आधारित थी. दूसरी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस (Chennai Express) की. बता दें कि ये दोनों ही फिल्में बॉलीवुड की भारी बजट में बनने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं.

‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा’ में अक्षय कुमार लीड रोल में थे. यह स्वतंत्रा दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त 2013 में रिलीज़ हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन मिलन लुथरिया ने किया था. इसके अलावा फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 100 करोड़ की लागत में बनी थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी. फिल्म केवल 59 करोड़ ही कमा पाई थी. ये फिल्म साल 2010 में रिलीज़ हुई ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ (Once Upon a Time in Mumbaai) का सीक्वल थी. इस फिल्म में अजय देवगन और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आये थे जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. हालांकि इसके सीक्वल ने सभी को निराश कर दिया.

वहीं 8 अगस्त 2013 में रिलीज हुई ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई 70 करोड़ में बनीं इस फिल्म ने 395 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म 2 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर छाई रही. इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था. फिल्म की कहानी हीरो की है जो एक भागी हुई दुल्हन की मदद करने का फैसला करता है. शाहरुख- दीपिका पादुकोण के आलावा सत्यराज, कामिनी कौशल और मुकेश तिवारी शामिल थे.

बता दें कि उस साल जब अक्षय कुमार ने शाहरुख की वजह से अपनी फिल्म को 1 सप्ताह लेट रिलीज किया था. ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा’ पहले ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ ठीक एक दिन बाद यानी 9 अगस्त को रिलीज होने वाली थीं. हालांकि शाहरुख के वजह से अक्षय ने अपनी फिल्म रिलीज डेट को 15 अगस्त कर दिया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.