Kabhi Eid Kabhi Diwali: आयुष शर्मा-जहीर इकबाल हुए फिल्म से OUT, सलमान खान की फिल्म में अब ये एक्टर आएंगे नजर!

‘कभी ईद कभी दिवाली’ (Kabhi Eid Kabhi Diwali) सलमान खान (Salman Khan) की वो फिल्म है, जिसको लेकर जबरदस्त बज बना हुआ हैं. फिल्म का ऐलान जब से बॉलीवुड के ‘दबंग खान’ ने किया है, तब से लगातार फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा (Aayush Sharma) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) के साथ होने की खबर थी, लेकिन फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट हैं कि दोनों अब फिल्म का हिस्सा नहीं (Aayush Sharma and Zaheer Iqbal out from Kabhi Eid Kabhi Diwali) होने वाले हैं. आयुष-जहीर दोनों का रिप्लेसमेंट ढूंढ़ा जा रहा है.

‘कभी ईद कभी दिवाली’ (Kabhi Eid Kabhi Diwali) से पहले आयुष शर्मा (Aayush Sharma) के बाहर होने की खबर आई और अब ये चर्चाएं हैं कि सिर्फ आय़ुष ही नहीं फिल्म से जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) भी बाहर हो रहे हैं और इनकी जगह मेकर्स नए यंग एक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं.

किसको मेकर्स कर रहे हैं अप्रोच

ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी ( Abhimanyu Dassani) को फिल्म के एक रोल के लिए अप्रोच किया गया हैं. वहीं, जावेद जाफरी के बेटे मिजान ( Jaffrey’s son Meezaan) का नाम भी मकर्स की लिस्ट में शामिल है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

फिर से जल्द शुरू होगी शूटिंगकास्ट को लेकर अचानक हुए बदलाव की वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही हैं. कहा जा रहा है कि जल्द नई कास्टिंग करके फिल्म की शूटिंग को फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

आयुष क्यों हुए फिल्म से OUT

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयुष और एसकेएफ के बीच कुछ मुद्दे बढ़ जाने की बात भी सामने आई है. इसी वजह से आयुष ने प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला लिया है. आयुष इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे.

‘कभी ईद कभी दिवाली’ में ट्विस्ट एंड टर्न्स

‘कभी ईद कभी दिवाली’ का अब तक का सफर अजीब रहा है. पहले सलमान खान को ‘किक 2’ में अभिनय करना था, जिसे साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्देशित किया जाना था, लेकिन उस फिल्म को रोक दिया गया और नाडियाडवाला ने इसके बजाय ‘कभी ईद कभी दीवाली’ की घोषणा कर दी, जिसमें निर्देशन की जिम्मेदारी फरहाद सामजी को सौंपी गई. चर्चा तो ये भी थी कि ‘बच्चन पांडे’ के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद फरहाद सामजी को भी रिप्लेस किया जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं.

31 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्मसलमान खान की फिल्म ‘कभी ईद कभी दिवाली’ में पूजा हेगड़े, राघव जुयाल और तेलुगू अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग मुंबई के विले पार्ले में एक विशेष सेट पर शुरू हुई है. ये फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.