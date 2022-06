आदित्य रॉय कपूर की 'ओम: द बैटल विदइन' का ट्रेलर होगा रिशिड्यूल! इस वजह से मेकर्स ले सकते हैं फैसला

पहले अक्षय कुमार (Akshay Kumar), फिर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अब बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर कोरोना पॉजिटिव (Aditya Roy Kapur test positive for COVID 19) हो गए हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बार फिर कोविड 19 की ये खबरें लोगों की चिंता को बढ़ा रही हैं. फैंस को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जब से लगी है, तभी से वह उनकी सेहत का अपडेट लेना चाह रहे हैं. पिछले दिनों मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों (Coronavirus cases in Mumbai) में उछाल देखा गया है, जिसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी नजर आ रहा है.

आदित्य रॉय कपूर को कोरोना (Aditya Roy Kapur test positive for COVID 19) के बेहद हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य रॉय के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उनकी आने वाली फिल्म ‘ओम: द बैटल विदइन’ (Om: The Battle Within) के ट्रेलर लॉन्च को रिशिड्यूल कर दिया जाए.

‘ओम: द बैटल विदइन’ का ट्रेलर होगा रिशिड्यूलरिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन आदित्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, इसे फिर से शेड्यूल किए जाने की संभावना है. शनिवार (4 जून) को ही फिल्म के मोशन पोस्टर का आउट किया गया था और इसके साथ मेकर्स ने वादा किया था कि जल्द ट्रेलर सामने आएगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

एक्शन-थ्रिलर फिल्म है ‘ओम: द बैटल विदइन’आदित्य रॉय कपूर के लीड रोल वाली एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘ओम: द बैटल विदइन’ की बात करें तो फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस संजना सांघी नजर आने वाली हैं. फिल्म को अहमद खान ने प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म का डायरेक्शन कपिल वर्मा कर रहे हैं.

4 जून को ही कार्तिक आर्यन हुए कोरोना पॉजिटिवआपको बता दें कि इससे पहले 4 जून को ही कार्तिक आर्यन ने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि वह एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. कार्तिक ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा था, कोरोना से रहा नहीं गया.’