Om The Battle Within Teaser: आदित्य रॉय कपूर ने दिखाया अपना खतरनाक अंदाज, टीजर में नहीं दिखीं संजना सांघी

Om The Battle Within first teaser: आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) और संजना सांघी (Sanjana Sanghi ) की अपकमिंग एक्शन फिल्म 'ओम द बैटल विदिन' (Om The Battle Within) टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर देखने के बाद फिल्म के लिए दर्शक एक्साइडेट हो गए हैं. कपिल वर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.