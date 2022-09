Kapil Sharma Movie Zwigato will Premiere at the 27th Busan International Film Festival: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) बार दर्शकों को कॉमेडी नहीं बल्‍क‍ि एक सीरियस क‍िरदार वाली फिल्‍म 'ज़्विगाटो' में भी नजर आने वाले हैं. फिल्ममेकर नंदिता दास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ज़्विगाटो' को 27वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने एशियाई प्रीमियर के लिए ऑफ‍िशली चुना गया है.











