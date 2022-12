Drishyam 2: साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बनी, क्या ‘अवतार’ रोकेगी रफ्तार?

मुंबई. साल 2022 खत्म होने वाला है. इस साल बॉलीवुड को सफल फिल्मों के लिए काफी तरसना पड़ा है. इस साल की कुछ ही फिल्में ऐसी रही जो फिल्ममेकर्स और एक्टर्स को राहत पहुंचा पाने में सफल रही. इनमें से ही एक है ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2). अजय देवगन (Ajay Devgn) और तब्बू (Tabu) स्टारर थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 2’ को सुपरहिट का तमगा मिल गया है. बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते हुए इस फिल्म इस साल की तीसरी हिट फिल्म बन गई है. फिल्म की कमाई अभी भी जारी है, लेकिन आने वाले समय में हॉलीवुड फिल्म ‘Avtar: The Way Of Water‘ से टक्कर मिल सकती है.

मलयालम की सुपरहिट फिल्म ‘दृश्यम’ को हिंदी में भी इसी टाइटल से बनाया गया. साल 2015 में यह फिल्म आई थी. सुपरहिट रही. इसी फिल्म का सीक्वल ‘दृश्यम 2’ भी अब हिट हो गया है. वर्ल्डवाइड ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली तीसरी फिल्म बन गई है.

चौथे हफ्ते भी जारी है कमाईभारतीय सिनेमाघरों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 26वें दिन कुल 212.93 करोड़ की कमाई की है. जाने माने फिल्म ट्रेड समीक्षक तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक ‘दृश्यम 2’ ने रिलीज के चौथे हफ्ते फ्राइडे को 2.62 करोड़, शनिवार को 4. 67 करोड़, संडे को 6.16 करोड़, मंडे को 1.61 करोड़ और मंगलवार को 1.57 करोड़ की कमाई की है.

‘भूल भुलैया 2’ को पछाड़ाट्रेड सूत्रों के मुताबिक ‘दृश्यम 2’ ने दुनियाभर में 303 करोड़ की कमाई कर डाली है. इससे पहले अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ 431 करोड़ और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 341 करोड़ की कमाई कर पाई है. ये फिल्म जब से रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस के लिहाज से शानदार प्रदर्शन कर रही है. पिछले हफ्ते इस फिल्म ने ‘भूल भुलैया 2’ को भी पछाड़ दिया. ‘भूल भुलैया 2’ 266 करोड़ की कमाई कर पाने में सफल रही है. आने वाले हफ्ते में हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार’ से कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लगने की आशंका है.

‘दृश्यम 2’ में अजय देवगन, तब्बू के अलावा अक्षय खन्ना, श्रिया शरण और इशिता दत्ता हैं. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी ये फिल्म 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी. इस फिल्म की सफलता को देखते हुए माना जा रहा है कि एक और सीक्वल आ सकता है.