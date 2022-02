Alia Bhatt ने 9 की उम्र में 'ब्लैक' के लिए दिया था ऑडिशन, तब संजय लीला भंसाली ने कही थी ये बात

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के साथ ये पहली फिल्म हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया बचपन से उनके साथ काम करना चाहती थीं और इसलिए मात्र 9 साल की उम्र में उनकी फिल्म 'ब्लैक' (Black) के लिए पहली बार ऑडिशन (Alia Bhatt first audition at age of 9) देने भी पहुंचीं थीं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी थी.