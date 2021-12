आलिया भट्ट बनीं PETA इंडिया की '2021 पर्सन ऑफ द ईयर', एक्ट्रेस सेट कर रहीं 'वीगन' फैशन का ट्रेंड

आलिया भट्ट (Alia Bhatt Animal Lover) को जानवरों से बेहद प्यार है. वह अक्सर अपने फैंस से अपील से करती हैं कि वे किसी बिल्ली या कुत्ते को गोद लें. जानवरों के बचाने और उनके विकास के लिए आलिया ने 'कोएग्जिस्ट' नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया. जानवरों के प्रति आलिया के लगाव और मुहीम को देखते हुए उन्हें पेटा इंडिया (People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India) ने अपना 2021 का 'पर्सन ऑफ द ईयर' नामित किया है.