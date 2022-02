'गंगूबाई काठियावाड़ी' पर महेश भट्ट ने कह दी थी बड़ी बात, आलिया भट्ट ने फैंस को बताए पापा के रिएक्शन

आलिया भट्ट (Aalia Bhatt) की अपकमिंग फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) का प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल (Gangubai Kathiawadi premiere will be at the Berlin Film Festival) में होने वाला है. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर आलिया लगातार बिजी चल रही हैं. देश भर के सिनेमाघरों में ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है. आलिया ने बताया कि उनके पापा और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं.

गंगूबाई के रोल में आलिया का जबरदस्त अंदाज

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार निभाती नजर आएंगी. फिल्म के ट्रेलर और उनकी डायलॉग डिलेवरी के अंदाज ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है. इसके अलावा फिल्म का गाना ‘ढोलिदा’ के रिलीज ने इसमें चार चांद लगा दिया है. ‘ढोलिदा’ एक सेलिब्रिटी गरबा सॉन्ग है जिसमें गंगूबाई यानी आलिया भट्ट ढोल की धुन पर डांस करती नजर आ रही हैं. गाना सुनकर ऐसा लगता है इस साल के फेस्टिवल में बजाने के लिए गाना मिल गया है.

बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का प्रीमियर

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ आलिया भट्ट की तीसरी फिल्म है जिसका प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हो रहा है. अपनी फिल्म के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के महत्व को एक्ट्रेस ने बताया है. फिल्म कंपैनियन को दिए एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि ‘जब भी आप इस फेस्टिवल में जाते है तो ये आपकी फिल्म को देश से बाहर दिखाया जाता है. मेंटली आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये एक ऐसी इंडियन स्टोरी वाली फिल्म है जो सबको पसंद आएगी. सच में मुझे ऐसा लगता है कि ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में वह दमखम है’.

महेश भट्ट को भी फिल्म से काफी उम्मीद

आलिया भट्ट ने आगे बताया कि ‘यहां तक कि मेरे फादर ने जब फिल्म देखी तो बोल पड़े कि इस फिल्म से इंटरनेशनल क्राउड इम्प्रेस हो जाएगी. ये सब तब की बात है जब बर्लिन प्रीमियर के बारे में कोई आइडिया नहीं था और ये काम कर गया’. आलिया की अपकमिंग फिल्म की तारीफ पहली बार पापा महेश ने नहीं की है, इससे पहले ट्रेलर देख कर भी काफी खुश हुए थे.

महेश भट्ट बेटी आलिया के काम से हैं खुश

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का ट्रेलर रिलीज होने के समय भी ईटाइम्स को रिएक्शन देते हुए महेश भट्ट ने कहा था ‘आलिया गंगूबाई के रुप में पूरे दमखम के साथ खड़ी है, क्योंकि उसने खुद को एक मॉडल के तौर पर नहीं ढाला है. इसके साथ ही मैसेज दिया कि जो तुम हो वही रहो. आप जो हैं उससे एक पल के लिए भी अलग होने की कोशिश मत करना तभी आप अपने फ्रेगनेंस बांट पाएंगे’.