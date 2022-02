'थार' में होगा अनिल कपूर और हर्षवर्धन का आमना-सामना, फिल्म का First Look आया सामने

Film 'Thar' First Look Out: फिल्म से न सिर्फ अनिल कपूर (Anil Kapoor) और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) का लुक सामने आया है, बल्कि फातिमा सना शेख का लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म के फर्स्ट लुक को ही देखकर पता चलता है कि यह फिल्म ओटीटी पर दर्शकों का जमकर मनोरंजन करने वाली है. बता दें, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.