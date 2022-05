करीना कपूर ने दादी-चाची को फूड स्टॉल के पास देख पूछा सवाल- 'कपूर्स हमेशा खाने के पास ही क्यों नजर आते हैं?'

मुंबईः कपूर फैमिली खाने की कितनी शौकीन है, ये बात अब तक सभी को पता चल चुकी होगी. खाने को लेकर कपूर फैमिली का प्यार अक्सर तस्वीरों और वीडियोज में देखा गया है. अब ऐसी ही एक और तस्वीर अब सुर्खियों में है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने शेयर की है, जिसमें कृष्णा राज कपूर (Krishna Kapoor), नीतू कपूर (Neetu Kapoor) और अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर (Sunita Kapoor) को देखा जा सकता है. इस फोटो पर करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने कपूर्स के फूड लव को लेकर सवाल किया है.

दरअसल, अनिल कपूर की शेयर की फोटो में करीना कपूर खान की दादी कृष्णा राज कपूर, चाची नीतू कपूर और सुनीता कपूर फूड स्टॉल के पास नजर आ रही हैं. तीनों ने ही हाथ में प्लेट ले रखी है और खाना लेती दिखाई दे रही हैं. अनिल कपूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘मिसेज कृष्णा राज कपूर, मिसेज नीतू ऋषि कपूर और मेरी पत्नी सुनीता. थ्रोबैक मेमोरीज.’

फोटो पर कॉमेंट करते हुए अनिल कपूर-सुनीता कपूर की बेटी रिया कपूर लिखती हैं- ‘मॉम का चेहरा…’ इसके साथ उन्होंने फायर इमोजी बनाया है. वहीं नीतू कपूर लिखती हैं- ‘यह बहुत उदासीन है.’ वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली की महिलाओं को फूड स्टॉल के पास देखकर करीना कपूर से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत ही सवाल किया कि – ‘कपूर्स हमेशा खाने के आस-पास ही क्यों नजर आते हैं. Then and Now Best.’

अनिल कपूर ने ये थ्रोबैक फोटो शेयर की है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @anilskapoor)

फोटो देखने के बाद यूजर्स का ध्यान भी कपूर फैमिली के फूड लव पर गया. जिसे लेकर कई ने कॉमेंट भी किए हैं. वहीं कई सुनीता कपूर के यंग डेज की फोटो देखकर इंप्रेस हैं. कई ने सोनम कपूर को सुनीता की कार्बन कॉपी बताया है और सुनीता-सोनम के लुक्स को एक जैसा बता रहे हैं. तो कई अनिल कपूर की पत्नी यानी सुनीता कपूर की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.