होठों पर सिगरेट, खूंखार अंदाज, रणबीर कपूर ने जारी किया नई फिल्म 'एनिमल' का पोस्टर; डरा देगा लुक

मुंबई. आज साल का पहला दिन है. 2023 का स्वागत पूरे देश में बाहें फैलाकर किया गया. बॉलीवुड में भी जश्न का माहौल रहा. सभी सितारों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया है. रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल (Anilmal First Look Poster Out) पोस्टर भी आधी रात को रिलीज कर दिया गया है. इस पोस्टर में रणबीर का लुक काफी खतरनाक लग रहा है.

इस पोस्टर को देखकर रणबीर के फैन्स का नए साल का जश्न दोगुना हो गया. रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल (animal release date) 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं.

आधी रात को रिलीज हुआ रणबीर कपूर का पोस्टर

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का पोस्टर 31 दिसंबर की आधी रात को रिलीज किया गया है. नए साल पर एनिमल पोस्टर देखकर उनके फैन्स के नए साल की खुशियां दोगुनी हो गईं. इस फिल्म में रणबीर हाथों में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए नजर आ रहे हैं.

साथ ही रणबीर के बदन पर खून लगा है. रणबीर के हाथ में सिगरेट है और इस लुक में रणबीर खतरनाक नजर आ रहे हैं. पहली बार रणबीर कपूर को इस तरह के किरदार में देखा जा रहा है. इससे पहले रणबीर के किरदार चार्मिंग रहे हैं. अब पहली बार रणबीर कपूर खतरनाक अवतार में नजर आने वाले हैं.

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को संदीप रेड्डी डायरेक्ट कर रहे हैं. (फोटो साभार-Instagram@taranadarsh)

ये रहेगी फिल्म की स्टारकास्ट

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को संदीप रेड्डी डायरेक्ट कर रहे हैं. रणबीर के साथ रश्मिका मंदाना भी फिल्म में नजर आएंगे. साथ ही बॉबी देओल, परिणीति चोपड़ा और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आने वाले हैं. फिल्म की कहानी क्राइम ड्रामा रहने वाली है. रणबीर कपूर की फिल्म के पोस्टर से सोशल मीडिया पर भी काफी बज बन गया है.

यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी. फिल्ममेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. रणबीर की इस फिल्म के पोस्टर को काफी पसंद किया जा रहा है. रणबीर कपूर के फैन्स ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की है. रणबीर कपूर के लुक को भी काफी पसंद किया जा रहा है. दर्शकों को रणबीर कपूर से इस बार खास उम्मीदें हैं. रणबीर की पिछली फिल्म ब्रह्मास्त्र ने अच्छा व्यापार किया था.