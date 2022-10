अर्जुन कपूर 'पुष्पा 2' में आ सकते हैं नजर!, निभाएंगे ये किरदार, जानिए डिटेल

Arjun Kapoor can be seen in 'Pushpa 2'!, will play this character, know details साउथ के जाने माने स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'पुष्पा' (Pushpa) के सीक्वल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. जब से फिल्म 'पुष्पा 2' की घोषणा की गई है, तब से फैंस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट के लिए बेताब रहते हैं. अब खबर है कि 'पुष्पा 2' में अर्जुन कपूर एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आ सकते हैं.











