अथिया शेट्टी रुमर्ड बॉयफ्रेंड केएल राहुल संग नहीं होंगी नए घर में शिफ्ट, एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) और इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) का डेटिंग के बाद दोनों की शादी की खबरें सामने आईं. हाल ही में खबरें आईं कि कपल ने बांद्रा के कार्टर रोड स्थित एक बिल्डिंग में एक 4BHK अपार्टमेंट रेंट पर लिया है और जल्द दोनों इस आलिशान अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं. अपने नए में शिफ्ट होने की खबरों पर हाल ही में एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़, सच्चाई का उजागर किया है. उन्होंने दो टूक कहा कि वह केएल राहुल के साथ नए घर में शिफ्ट नहीं (Athiya Shetty is not moving into new home with KL Rahul) हो रही हैं.

अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को पड़ोस में ये नया घर लिया है. शिफ्टिंग को लेकर कहा जा रहा था कि वह जल्द अपने नए घर में रुमर्ड बॉयफ्रेंड केएल राहुल (KL Rahul) के साथ शिफ्ट होंगी. अब एक्ट्रेस ने खुद शिफ्टिंग का सच सबके सामने रखा है.

मम्मी-पापा के साथ नए घर में रहेंगी अथियाटाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हैं उन्होंने साफ-साफ कहा, ‘मैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने मम्मी-पापा के साथ नए घर में शिफ्ट होने जा रही हूं. मैं अपने परिवार के साथ अपने बिल्कुल नए घर में रहेंगे’. फिलहाल अथिया अपने मम्मी-पापा और भाई अहान के साथ दक्षिण मुंबई में अपने अल्टामाउंट रोड स्थित घर पर रहती हैं.

शादी की खबरों पर भी तोड़ी चुप्पीशादी की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मैं इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हूं. मैं इन सबसे अब थक गई हूं, अब मैं केवल उन पर हंसती हूं और क्या करें लोगों को वो सोचने दें जो वो सोचना चाहते हैं.’

10 लाख रुपए है अपार्टमेंट का किराया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के बांद्रा के कार्टर रोड पर जो अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पर लिया है. वह सी-फेसिंग 4BHK अपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर है और इसका किराया 10 लाख रुपए है.

दो नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं अलियावर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2015 में सूरज पंचोली के साथ ‘हीरो’ अथिया ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. आखिरी बार उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी (2019) के साथ ‘मोतीचूर चकनाचूर’ में देखा गया था. अथिया अपनी दो आगामी परियोजनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि मैं फिलहाल दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूं, जिसकी घोषणा जल्द ही हो सकती हैं.