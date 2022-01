'बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग' पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद रुका काम? जानें पूरी डिटेल

बाहुबली फ्रेंचाइजी (Bahubali franchise Next film) की फिल्में 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (Bahubali: The Beginning) और 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' (Bahubali: The Conclusion) दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं. दर्शक इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं. इसलिए, जब एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इसके प्रीक्वल 'बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग' (Bahubali: Before The Beginning) बनाने का ऐलान किया तो लोगों की खुशी देखने वाली थी. अब खबर आ रही है कि इस फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इस पर काम रोक दिया है.