आलिया भट्ट-बिपाशा बसु के अलावा ये एक्ट्रेसेस भी बनने वाली हैं मां, एक के घर इसी महीने गूजेंगी किलकारी!

Bollywood Actresses Are Soon Going To Be Mommy: मां बनना किसी भी महिला के जीवन का एक सुखद अहसास है और इसे जीवन में सबसे अच्छा चरण माना जाता है और सबसे बिजी भी. हर महिला इस अहसास को पाना चाहती है. आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ एक्‍ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं जो मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इनमें से कई अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी तो कोई दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. चलिए जानते है…

सोनम कपूर

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपने पति आनंद आहूजा के साथ अपनी पहली प्रेग्नेंसी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बता दें कि सोनम ने 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा संग शादी की थीं. शादी के चार साल बाद उन्होंने मार्च 2022 में अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा किया था और तब से वह इस फेज को एंजॉय कर रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सोनम इसी महीने यानी अगस्त में ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी. उनकी प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर पर है और वह कभी भी मां बन सकती हैं.

(फोटो साभार इंस्टाग्राम @anandahuja)

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी अपने पति एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ अपने पहले बच्चे का उम्मीद कर रही हैं. याद दिला दें कि आलिया और रणबीर ने 14 अप्रैल 2022 को बांद्रा स्थित अपने आवास पर अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच शादी रचाई थी. इस जोड़े ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. अब ये कपल पैरेंटहुड अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बिपाशा बसु

बिपाशा बसु (Bipasha Basu) भी अपने पति एक्टर करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) के साथ अपने पहले बच्चे का उम्मीद कर रही हैं. 16 अगस्त को बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना बेबी फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी की घोषणा की. बता दें कि बिपाशा ने करण से साल 2016 में अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली थी. अब शादी के करीब 6 साल वह मां बनने जा रही हैं.

(फोटो साभारः Instagram @bipashabasu)

देबिना बनर्जी

टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) अपने पति एक्टर गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) संग अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी.

(फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @debinabon)

बता दें कि अपनी बेटी लियाना के जन्म के 4 महीने बाद ही मां बनने जा रही हैं. बता दें कि देबिना-गुरमीत की शादी 2011 में शादी में हुई थी. शादी के करीब 12 साल बाद कपल पैरेंट्स बना है और दोनों अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगे.