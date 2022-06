Tom Alter Birth Anniversary: हिंदी फिल्मों के अंग्रेज अफसर टॉम ऑल्टर की फिल्म ‘अराधना’ ने बदल दी थी जिंदगी

हिंदी और उर्दू भाषा पर गजब की पकड़ रखने वाले टॉम ऑल्टर (Tom Alter) को शेरो-शायरी का भी बहुत शौक था. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम करने वाले टॉम ने हॉलीवुड फिल्म ‘वन नाइट विद द किंग’ (One Night With The King) में भी काम किया था.











Follow us on